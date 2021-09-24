https://ria.ru/20210924/elbrus-1751670204.html

Одного из пострадавших на Эльбрусе переведут из реанимации в обычную палату

Одного из пострадавших на Эльбрусе переведут из реанимации в обычную палату - РИА Новости, 24.09.2021

Одного из пострадавших на Эльбрусе переведут из реанимации в обычную палату

Одного из пострадавших на Эльбрусе альпинистов готовятся перевести из реанимационного отделения больницы в обычную палату, сообщает минздрав Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:59

2021-09-24T16:59

2021-09-24T17:00

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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Одного из пострадавших на Эльбрусе альпинистов готовятся перевести из реанимационного отделения больницы в обычную палату, сообщает минздрав Кабардино-Балкарии.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Одного из находящихся в реанимации пострадавших - гида из Карачаево-Черкесской республики, по словам врачей, в ближайшее время планируют перевести в палату", - говорится в сообщении.Ранее министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов говорил, что состояние обоих находящихся в реанимации альпинистов стабильное, они в сознании, одному из них - с оскольчатым переломом голени - проведена операция.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751623849.html

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Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов. 2021-09-24T16:59 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нальчик, здоровье - общество, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, новости - туризм