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Туризм
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751670204.html
Одного из пострадавших на Эльбрусе переведут из реанимации в обычную палату
Одного из пострадавших на Эльбрусе переведут из реанимации в обычную палату - РИА Новости, 24.09.2021
Одного из пострадавших на Эльбрусе переведут из реанимации в обычную палату
Одного из пострадавших на Эльбрусе альпинистов готовятся перевести из реанимационного отделения больницы в обычную палату, сообщает минздрав Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:59
2021-09-24T17:00
общество
нальчик
здоровье - общество
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
туризм
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Одного из пострадавших на Эльбрусе альпинистов готовятся перевести из реанимационного отделения больницы в обычную палату, сообщает минздрав Кабардино-Балкарии.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Одного из находящихся в реанимации пострадавших - гида из Карачаево-Черкесской республики, по словам врачей, в ближайшее время планируют перевести в палату", - говорится в сообщении.Ранее министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов говорил, что состояние обоих находящихся в реанимации альпинистов стабильное, они в сознании, одному из них - с оскольчатым переломом голени - проведена операция.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751623849.html
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РИА Новости
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Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе
На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов.
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общество, нальчик, здоровье - общество, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, новости - туризм
16:59 24.09.2021 (обновлено: 17:00 24.09.2021)
 
Одного из пострадавших на Эльбрусе переведут из реанимации в обычную палату

Одного из пострадавших на Эльбрусе готовятся перевести из реанимации в обычную палату

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Одного из пострадавших на Эльбрусе альпинистов готовятся перевести из реанимационного отделения больницы в обычную палату, сообщает минздрав Кабардино-Балкарии.
В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
"Одного из находящихся в реанимации пострадавших - гида из Карачаево-Черкесской республики, по словам врачей, в ближайшее время планируют перевести в палату", - говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов говорил, что состояние обоих находящихся в реанимации альпинистов стабильное, они в сознании, одному из них - с оскольчатым переломом голени - проведена операция.
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 16:58Туризм
Стали известны новые подробности трагедии на Эльбрусе
 
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