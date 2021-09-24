https://ria.ru/20210924/elbrus-1751659175.html
Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе
Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе
Одной из причин трагедии с альпинистами на Эльбрусе однозначно стало игнорирование прогнозов погоды, считает руководитель северо-кавказского регионального... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:13
2021-09-24T16:13
2021-09-24T16:14
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Одной из причин трагедии с альпинистами на Эльбрусе однозначно стало игнорирование прогнозов погоды, считает руководитель северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Игнорирование прогнозов погоды в данном случае - это уже однозначно. То есть люди понадеялись "на авось". Отсутствие опыта самоспасения, ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: "нужны спасатели", - сказал Ципковский в эфире телеканала "Россия 24".Ципковский напомнил тем, кто занимается восхождениями, что на Эльбрусе собраны "практически все факторы риска", которые существуют."Это и резкая смена погоды, и технически сложные скальные участки, глубокие трещины, сход лавин. Кроме того, на Эльбрусе, как на спящем вулкане, довольно много мест, где происходит выход газа", - рассказал эксперт."К сожалению, наверное, этот случай тоже не явился исключением, потому что к печальному результату, как правило, приводит не одно, а стечение нескольких обстоятельств. Это не просто низкий уровень подготовки участников, а даже разница в уровнях подготовки может сыграть свою роковую роль", - отметил спасатель.
https://ria.ru/20210924/spasateli-1751645240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
16:13 24.09.2021 (обновлено: 16:14 24.09.2021)
Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе
Спасатель назвал одной из причин трагедии на Эльбрусе игнорирование прогнозов погоды
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Одной из причин трагедии с альпинистами на Эльбрусе
однозначно стало игнорирование прогнозов погоды, считает руководитель северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
России Александр Ципковский.
В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике
, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
"Игнорирование прогнозов погоды в данном случае - это уже однозначно. То есть люди понадеялись "на авось". Отсутствие опыта самоспасения, ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: "нужны спасатели", - сказал Ципковский в эфире телеканала "Россия 24"
.
Ципковский напомнил тем, кто занимается восхождениями, что на Эльбрусе собраны "практически все факторы риска", которые существуют.
"Это и резкая смена погоды, и технически сложные скальные участки, глубокие трещины, сход лавин. Кроме того, на Эльбрусе, как на спящем вулкане, довольно много мест, где происходит выход газа", - рассказал эксперт.
"К сожалению, наверное, этот случай тоже не явился исключением, потому что к печальному результату, как правило, приводит не одно, а стечение нескольких обстоятельств. Это не просто низкий уровень подготовки участников, а даже разница в уровнях подготовки может сыграть свою роковую роль", - отметил спасатель.