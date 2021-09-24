https://ria.ru/20210924/elbrus-1751659175.html

Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе

Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021

Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе

Одной из причин трагедии с альпинистами на Эльбрусе однозначно стало игнорирование прогнозов погоды, считает руководитель северо-кавказского регионального... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:13

2021-09-24T16:13

2021-09-24T16:14

нальчик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599453_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_a971cc0b46bc8a11d029bd473cc5b86d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Одной из причин трагедии с альпинистами на Эльбрусе однозначно стало игнорирование прогнозов погоды, считает руководитель северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Игнорирование прогнозов погоды в данном случае - это уже однозначно. То есть люди понадеялись "на авось". Отсутствие опыта самоспасения, ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: "нужны спасатели", - сказал Ципковский в эфире телеканала "Россия 24".Ципковский напомнил тем, кто занимается восхождениями, что на Эльбрусе собраны "практически все факторы риска", которые существуют."Это и резкая смена погоды, и технически сложные скальные участки, глубокие трещины, сход лавин. Кроме того, на Эльбрусе, как на спящем вулкане, довольно много мест, где происходит выход газа", - рассказал эксперт."К сожалению, наверное, этот случай тоже не явился исключением, потому что к печальному результату, как правило, приводит не одно, а стечение нескольких обстоятельств. Это не просто низкий уровень подготовки участников, а даже разница в уровнях подготовки может сыграть свою роковую роль", - отметил спасатель.

https://ria.ru/20210924/spasateli-1751645240.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html

нальчик

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе