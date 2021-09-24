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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 24.09.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
Большинство пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил главврач республиканской клинической больницы в Нальчике... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:46
2021-09-24T11:58
происшествия
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 24 сен — РИА Новости. Большинство пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил главврач республиканской клинической больницы в Нальчике Мурат Муков."Есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести. Я думаю, их здоровью ничего не угрожает", — добавил он в эфире телеканала "Россия 24".Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.Остальных эвакуировали и передали медикам. У многих выживших сильные обморожения и травмы. В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки. Также пострадали два гида и два их помощника, они находятся под присмотром врачей.Часть людей выпишут в ближайшие дни, дольше всех в больнице, скорее всего, пробудет турист с переломом ноги, который находится в реанимации, считает Муков.С пострадавшими работают психологи, добавил он.В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших, первые два уже передали следователям.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751568818.html
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происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
10:46 24.09.2021 (обновлено: 11:58 24.09.2021)
 
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательная операция на Эльбрусе
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 сен — РИА Новости. Большинство пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил главврач республиканской клинической больницы в Нальчике Мурат Муков.
"Есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести. Я думаю, их здоровью ничего не угрожает", — добавил он в эфире телеканала "Россия 24".
Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.
Остальных эвакуировали и передали медикам. У многих выживших сильные обморожения и травмы.
В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки.
Также пострадали два гида и два их помощника, они находятся под присмотром врачей.
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Часть людей выпишут в ближайшие дни, дольше всех в больнице, скорее всего, пробудет турист с переломом ноги, который находится в реанимации, считает Муков.
С пострадавшими работают психологи, добавил он.
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ПроисшествияЭльбрусГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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