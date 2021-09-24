https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577946.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 24.09.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Большинство пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил главврач республиканской клинической больницы в Нальчике... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:46

2021-09-24T10:46

2021-09-24T11:58

происшествия

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 24 сен — РИА Новости. Большинство пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил главврач республиканской клинической больницы в Нальчике Мурат Муков."Есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести. Я думаю, их здоровью ничего не угрожает", — добавил он в эфире телеканала "Россия 24".Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.Остальных эвакуировали и передали медикам. У многих выживших сильные обморожения и травмы. В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки. Также пострадали два гида и два их помощника, они находятся под присмотром врачей.Часть людей выпишут в ближайшие дни, дольше всех в больнице, скорее всего, пробудет турист с переломом ноги, который находится в реанимации, считает Муков.С пострадавшими работают психологи, добавил он.В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших, первые два уже передали следователям.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751568818.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе