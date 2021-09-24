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Прокуратура КБР начала проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе
Прокуратура КБР начала проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
Прокуратура КБР начала проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели альпинистов на горе Эльбрус, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:23
2021-09-24T10:23
генеральная прокуратура рф
эльбрус
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели альпинистов на горе Эльбрус, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Прокуратурой Кабардино-Балкарской республики по факту гибели пятерых человек при восхождении на Эльбрус организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставления туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Как рассказал представитель экстренных служб, 14 из 18 спасенных альпинистов госпитализированы. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
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РИА Новости
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4.7
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Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе
На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, эльбрус, россия, происшествия
10:23 24.09.2021
 
Прокуратура КБР начала проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе

© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательная операция на Эльбрусе
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по факту гибели альпинистов на горе Эльбрус, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратурой Кабардино-Балкарской республики по факту гибели пятерых человек при восхождении на Эльбрус организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставления туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Как рассказал представитель экстренных служб, 14 из 18 спасенных альпинистов госпитализированы. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
Вчера, 10:15
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации
 
Генеральная прокуратура РФЭльбрусРоссияПроисшествия
 
 
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