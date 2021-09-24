https://ria.ru/20210924/elbrus-1751571840.html

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации - РИА Новости, 24.09.2021

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации

Двое пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, всего... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:15

2021-09-24T10:15

2021-09-24T10:45

происшествия

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

нальчик

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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Двое пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии."Всего в РКБ доставлено 11 пострадавших, двое из них, в том числе один гид из Карачаево-Черкессии, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что еще три человека находятся в терапии, трое - в ожоговом отделении, двое пострадавших – в отделении травматологии и еще один – в торакальном отделении.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Как рассказал представитель экстренных служб, 14 из 18 спасенных альпинистов госпитализированы. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.

https://ria.ru/20210924/delo-1751574759.html

эльбрус

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов. 2021-09-24T10:15 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, нальчик