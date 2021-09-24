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Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации - РИА Новости, 24.09.2021
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации
Двое пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, всего... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:15
2021-09-24T10:45
происшествия
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
нальчик
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НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Двое пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии."Всего в РКБ доставлено 11 пострадавших, двое из них, в том числе один гид из Карачаево-Черкессии, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что еще три человека находятся в терапии, трое - в ожоговом отделении, двое пострадавших – в отделении травматологии и еще один – в торакальном отделении.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Как рассказал представитель экстренных служб, 14 из 18 спасенных альпинистов госпитализированы. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
https://ria.ru/20210924/delo-1751574759.html
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353
60
Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе
На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов.
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происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, нальчик
10:15 24.09.2021 (обновлено: 10:45 24.09.2021)
 
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации

Минздрав КБР: двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации

© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Двое пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.
"Всего в РКБ доставлено 11 пострадавших, двое из них, в том числе один гид из Карачаево-Черкессии, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что еще три человека находятся в терапии, трое - в ожоговом отделении, двое пострадавших – в отделении травматологии и еще один – в торакальном отделении.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Как рассказал представитель экстренных служб, 14 из 18 спасенных альпинистов госпитализированы. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 10:32Туризм
СК возбудил дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус
 
ПроисшествияЭльбрусГибель альпинистов на ЭльбрусеНальчик
 
 
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