https://ria.ru/20210924/elbrus-1751568818.html

Турфирма ответила на сообщения о том, что гид бросил людей на Эльбрусе

Турфирма ответила на сообщения о том, что гид бросил людей на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021

Турфирма ответила на сообщения о том, что гид бросил людей на Эльбрусе

Турфирма Еlbrus.guide, организовавшая восхождение на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, опровергла утверждения о том, что гид бросил альпинистов... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:59

2021-09-24T09:59

2021-09-24T10:39

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

туризм

новости - туризм

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 24 сен — РИА Новости. Турфирма Еlbrus.guide, организовавшая восхождение на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, опровергла утверждения о том, что гид бросил альпинистов на горе.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. У всех выживших сильные обморожения и травмы. Некоторые СМИ написали, что один из гидов оставил группу на горе.По данным компании, в восхождении участвовали 20 человек, из них четверо — профессиональные альпинисты: два руководителя группы и два их помощника. Одной из спортсменок стало плохо, один из гидов — Игорь Даньков — стал спускать ее вниз, остальные пошли дальше."Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря", — говорится в сообщении турфирмы.Даньков до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, а затем принял решение спускаться самостоятельно. "Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии", — утверждают в компании.По ее данным, во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека.Сейчас, добавили в Еlbrus.guide, их сотрудники и часть туристов находятся в больнице, другие отказалась от медицинской помощи.В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в торакальном отделении (хирургия органов грудной клетки. — Прим. ред.).Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов. 2021-09-24T09:59 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, новости - туризм, гибель альпинистов на эльбрусе