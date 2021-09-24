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Альпинист раскрыл подробности происшествия на Эльбрусе
Альпинист раскрыл подробности происшествия на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
Альпинист раскрыл подробности происшествия на Эльбрусе
Один из участников восхождения на гору Эльбрус, в результате которого погибли пять туристов, рассказал в беседе с порталом E1.ru о причинах трагедии. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:25
2021-09-24T09:25
2021-09-24T10:39
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Один из участников восхождения на гору Эльбрус, в результате которого погибли пять туристов, рассказал в беседе с порталом E1.ru о причинах трагедии."Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал", — сказал альпинист по имени Дмитрий. По словам мужчины, несмотря на поданный сразу же сигнал бедствия, спасатели смогли добраться до места происшествия только тогда, когда туристы самостоятельно спускались с вершины.Накануне на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В результате происшествия погибли пять человек. Остальных эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. У всех выживших сильные обморожения и травмы. Один из проводников рассказал СМИ, что группу, по его данным, вел гид без альпинистского опыта.Операция МЧС завершена, в ней участвовали 69 человек и 16 единиц техники. Спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Следственный комитет начал проверку.
https://ria.ru/20210920/turist-1750917095.html
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РИА Новости
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Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе
На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов.
2021-09-24T09:25
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, безопасность, новости - туризм, туристы, туризм, гибель альпинистов на эльбрусе
09:25 24.09.2021 (обновлено: 10:39 24.09.2021)
Альпинист раскрыл подробности происшествия на Эльбрусе
Выживший после трагедии на Эльбрусе альпинист раскрыл подробности произошедшего