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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210924/ekspo-1751573469.html
ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" открылось на северо-востоке Китая
ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" открылось на северо-востоке Китая - РИА Новости, 24.09.2021
ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" открылось на северо-востоке Китая
XIII ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" проходит в режимах онлайн и офлайн с 23 по 27 сентября в городе Чанчунь, административном центре провинции Цзилинь... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:28
2021-09-24T10:28
россия-китай: главное
чанчунь
китай
цзилинь
россия
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МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XIII ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" проходит в режимах онлайн и офлайн с 23 по 27 сентября в городе Чанчунь, административном центре провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).В этом году в мероприятии принимают участие более 1000 предприятий из стран и регионов Северо-Восточной Азии (СВА).В среду состоялось второе заседание круглого стола, посвященное региональному сотрудничеству в СВА. Это одно из важных мероприятий в рамках стартовавшего ЭКСПО. В нем приняли участие представители из Китая, Японии, Республики Корея, России, Монголии и Корейской Народно-Демократической Республики.На круглом столе была выдвинута инициатива, призывающая местные органы власти в СВА объединить свои рыночные ресурсы и совместно создать сообщество морского экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" проходит ежегодно с момента проведения первого мероприятия в 2005 году, и стало важной платформой для достижения консенсуса и осуществления торгово-экономического сотрудничества в регионе СВА. В рамках ЭКСПО в общей сложности были подписаны документы по 2822 проектам сотрудничества.Северо-Восточная Азия - один из самых динамично развивающихся регионов мира. По данным Министерства коммерции КНР, в первой половине 2021 года объем торговли Китая с пятью другими странами СВА составил около 417,9 миллиарда долларов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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чанчунь, китай, цзилинь, россия
10:28 24.09.2021
 

ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" открылось на северо-востоке Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". XIII ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" проходит в режимах онлайн и офлайн с 23 по 27 сентября в городе Чанчунь, административном центре провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).
В этом году в мероприятии принимают участие более 1000 предприятий из стран и регионов Северо-Восточной Азии (СВА).
В среду состоялось второе заседание круглого стола, посвященное региональному сотрудничеству в СВА. Это одно из важных мероприятий в рамках стартовавшего ЭКСПО. В нем приняли участие представители из Китая, Японии, Республики Корея, России, Монголии и Корейской Народно-Демократической Республики.
На круглом столе была выдвинута инициатива, призывающая местные органы власти в СВА объединить свои рыночные ресурсы и совместно создать сообщество морского экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
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ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" проходит ежегодно с момента проведения первого мероприятия в 2005 году, и стало важной платформой для достижения консенсуса и осуществления торгово-экономического сотрудничества в регионе СВА. В рамках ЭКСПО в общей сложности были подписаны документы по 2822 проектам сотрудничества.
Северо-Восточная Азия - один из самых динамично развивающихся регионов мира. По данным Министерства коммерции КНР, в первой половине 2021 года объем торговли Китая с пятью другими странами СВА составил около 417,9 миллиарда долларов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Россия-Китай: ГлавноеЧанчуньКитайЦзилиньРоссия
 
 
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