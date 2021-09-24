https://ria.ru/20210924/dzhuletta-1751579152.html

БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву

БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву - РИА Новости, 24.09.2021

БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву

Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в рамках своих московских гастролей впервые представит 24, 25 и 26 сентября на сцене Театра Пушкина... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:35

2021-09-24T13:35

2021-09-24T13:39

культура

большой драматический театр товстоногова

новости культуры

театр

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в рамках своих московских гастролей впервые представит 24, 25 и 26 сентября на сцене Театра Пушкина спектакль "Джульетта", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Джульетта" – первый спектакль, поставленный в России творческим тандемом Эне-Лийс Семпер и Тийтом Оясоо, эстонскими режиссерами и художниками, участниками Венецианской биеннале, Авиньонского фестиваля и других крупных событий современного искусства. Это история о том, как в театре готовится к постановке спектакль "Ромео и Джульетта" по трагедии Шекспира. Молодая девушка впервые попадает в профессиональный театр, где ей предстоит в новой постановке сыграть главную героиню - Джульетту. Но с каждым днем грань между реальностью и театром для нее начинает исчезать. Главную роль в спектакле играет певица и актриса Муся Тотибадзе."В современном мире любовь стала объектом потребления: поп-песни о любви, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в день Святого Валентина. Любовь стала знаком, товаром, будничным аксессуаром среди множества других повседневных образов. Что театр может добавить к этому изобилию? Более 400 лет назад Шекспир написал историю о Ромео и Джульетте, чья любовь была настолько абсолютной, что заставила их отказаться от всего, включая саму жизнь", - размышляют постановщики.Спектакль "Джульетта", по словам авторов, создавался в непростое время пандемии, и репетиции, начавшиеся в конце января, были прерваны до августа прошлого года."Когда мы вернулись к репетициям в августе, то вновь убедились в том, что для нас важнейшие качества театра: присутствие, сосредоточение на мгновении. Энергия, возникающая сиюминутно, - это ценность, ради которой приходят в театр. Наша работа в БДТ была захватывающей. Приятно видеть преданность, сосредоточенность и веру людей в то, что собираться вместе, проводить время и дышать одним воздухом - это самое человечное, что мы можем делать", - добавляют постановщики.

https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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большой драматический театр товстоногова, новости культуры, театр