Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/dzhuletta-1751579152.html
БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву
БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву - РИА Новости, 24.09.2021
БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву
Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в рамках своих московских гастролей впервые представит 24, 25 и 26 сентября на сцене Театра Пушкина... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:35
2021-09-24T13:39
культура
большой драматический театр товстоногова
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748161828_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52ef60ef167904c4a9010ed9d8fdd857.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в рамках своих московских гастролей впервые представит 24, 25 и 26 сентября на сцене Театра Пушкина спектакль "Джульетта", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Джульетта" – первый спектакль, поставленный в России творческим тандемом Эне-Лийс Семпер и Тийтом Оясоо, эстонскими режиссерами и художниками, участниками Венецианской биеннале, Авиньонского фестиваля и других крупных событий современного искусства. Это история о том, как в театре готовится к постановке спектакль "Ромео и Джульетта" по трагедии Шекспира. Молодая девушка впервые попадает в профессиональный театр, где ей предстоит в новой постановке сыграть главную героиню - Джульетту. Но с каждым днем грань между реальностью и театром для нее начинает исчезать. Главную роль в спектакле играет певица и актриса Муся Тотибадзе."В современном мире любовь стала объектом потребления: поп-песни о любви, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в день Святого Валентина. Любовь стала знаком, товаром, будничным аксессуаром среди множества других повседневных образов. Что театр может добавить к этому изобилию? Более 400 лет назад Шекспир написал историю о Ромео и Джульетте, чья любовь была настолько абсолютной, что заставила их отказаться от всего, включая саму жизнь", - размышляют постановщики.Спектакль "Джульетта", по словам авторов, создавался в непростое время пандемии, и репетиции, начавшиеся в конце января, были прерваны до августа прошлого года."Когда мы вернулись к репетициям в августе, то вновь убедились в том, что для нас важнейшие качества театра: присутствие, сосредоточение на мгновении. Энергия, возникающая сиюминутно, - это ценность, ради которой приходят в театр. Наша работа в БДТ была захватывающей. Приятно видеть преданность, сосредоточенность и веру людей в то, что собираться вместе, проводить время и дышать одним воздухом - это самое человечное, что мы можем делать", - добавляют постановщики.
https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748161828_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_ee3f97c832d20dd7fb4e4ccbc439144c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большой драматический театр товстоногова, новости культуры, театр
13:35 24.09.2021 (обновлено: 13:39 24.09.2021)
 
БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву

БДТ покажет на гастролях в Москве свою премьеру – "Джульетту" с Мусей Тотибадзе

© Фото : БДТ / Стас ЛевшинГастроли театра БДТ имени Товстоногова. Сцена из спектакля "Джульетта"
Гастроли театра БДТ имени Товстоногова. Сцена из спектакля Джульетта - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : БДТ / Стас Левшин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в рамках своих московских гастролей впервые представит 24, 25 и 26 сентября на сцене Театра Пушкина спектакль "Джульетта", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Джульетта" – первый спектакль, поставленный в России творческим тандемом Эне-Лийс Семпер и Тийтом Оясоо, эстонскими режиссерами и художниками, участниками Венецианской биеннале, Авиньонского фестиваля и других крупных событий современного искусства.
Это история о том, как в театре готовится к постановке спектакль "Ромео и Джульетта" по трагедии Шекспира. Молодая девушка впервые попадает в профессиональный театр, где ей предстоит в новой постановке сыграть главную героиню - Джульетту. Но с каждым днем грань между реальностью и театром для нее начинает исчезать. Главную роль в спектакле играет певица и актриса Муся Тотибадзе.
"В современном мире любовь стала объектом потребления: поп-песни о любви, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в день Святого Валентина. Любовь стала знаком, товаром, будничным аксессуаром среди множества других повседневных образов. Что театр может добавить к этому изобилию? Более 400 лет назад Шекспир написал историю о Ромео и Джульетте, чья любовь была настолько абсолютной, что заставила их отказаться от всего, включая саму жизнь", - размышляют постановщики.
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
Сцена из спектакля Джульетта
1 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© предоставлено пресс-службой Муси Тотибадзе/ С. Левшин

Сцена из спектакля "Джульетта"

Спектакль Джульетта в БДТ
2 из 6

Сцена из спектакля "Джульетта"

© предоставлено пресс-службой Муси Тотибадзе/ С. Левшин
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
Сцена из спектакля Джульетта
3 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : БДТ / Стас Левшин

. Сцена из спектакля "Джульетта"

Гастроли театра БДТ имени Товстоногова. Сцена из спектакля Джульетта
4 из 6

. Сцена из спектакля "Джульетта"

© Фото : БДТ / Стас Левшин
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
Сцена из спектакля Джульетта
5 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : БДТ / Стас Левшин

Сцена из спектакля "Джульетта"

Гастроли театра БДТ имени Товстоногова. Сцена из спектакля Джульетта
6 из 6

Сцена из спектакля "Джульетта"

© Фото : БДТ / Стас Левшин
1 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
2 из 6

Сцена из спектакля "Джульетта"

© предоставлено пресс-службой Муси Тотибадзе/ С. Левшин
3 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
4 из 6

. Сцена из спектакля "Джульетта"

© Фото : БДТ / Стас Левшин
5 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
6 из 6

Сцена из спектакля "Джульетта"

© Фото : БДТ / Стас Левшин
Спектакль "Джульетта", по словам авторов, создавался в непростое время пандемии, и репетиции, начавшиеся в конце января, были прерваны до августа прошлого года.
"Когда мы вернулись к репетициям в августе, то вновь убедились в том, что для нас важнейшие качества театра: присутствие, сосредоточение на мгновении. Энергия, возникающая сиюминутно, - это ценность, ради которой приходят в театр. Наша работа в БДТ была захватывающей. Приятно видеть преданность, сосредоточенность и веру людей в то, что собираться вместе, проводить время и дышать одним воздухом - это самое человечное, что мы можем делать", - добавляют постановщики.
Балет Шахерезада в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00Культура
Богомолов, Могучий, Асмус и Колумб. Что нового в театрах в этом сезоне
 
КультураБольшой драматический театр ТовстоноговаНовости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния