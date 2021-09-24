13:35 24.09.2021 (обновлено: 13:39 24.09.2021)
БДТ имени Товстоногова привез свою "Джульетту" в Москву
БДТ покажет на гастролях в Москве свою премьеру – "Джульетту" с Мусей Тотибадзе
© Фото : БДТ / Стас ЛевшинГастроли театра БДТ имени Товстоногова. Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : БДТ / Стас Левшин
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в рамках своих московских гастролей впервые представит 24, 25 и 26 сентября на сцене Театра Пушкина спектакль "Джульетта", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Джульетта" – первый спектакль, поставленный в России творческим тандемом Эне-Лийс Семпер и Тийтом Оясоо, эстонскими режиссерами и художниками, участниками Венецианской биеннале, Авиньонского фестиваля и других крупных событий современного искусства.
Это история о том, как в театре готовится к постановке спектакль "Ромео и Джульетта" по трагедии Шекспира. Молодая девушка впервые попадает в профессиональный театр, где ей предстоит в новой постановке сыграть главную героиню - Джульетту. Но с каждым днем грань между реальностью и театром для нее начинает исчезать. Главную роль в спектакле играет певица и актриса Муся Тотибадзе.
"В современном мире любовь стала объектом потребления: поп-песни о любви, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в день Святого Валентина. Любовь стала знаком, товаром, будничным аксессуаром среди множества других повседневных образов. Что театр может добавить к этому изобилию? Более 400 лет назад Шекспир написал историю о Ромео и Джульетте, чья любовь была настолько абсолютной, что заставила их отказаться от всего, включая саму жизнь", - размышляют постановщики.
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
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Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© предоставлено пресс-службой Муси Тотибадзе/ С. Левшин
Сцена из спектакля "Джульетта"
2 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© предоставлено пресс-службой Муси Тотибадзе/ С. Левшин
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
3 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : БДТ / Стас Левшин
. Сцена из спектакля "Джульетта"
4 из 6
. Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : БДТ / Стас Левшин
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова Сцена из спектакля "Джульетта"
5 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : БДТ / Стас Левшин
Сцена из спектакля "Джульетта"
6 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : БДТ / Стас Левшин
1 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
2 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© предоставлено пресс-службой Муси Тотибадзе/ С. Левшин
3 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
4 из 6
. Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : БДТ / Стас Левшин
5 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : пресс-служба БДТ имени Товстоногова
6 из 6
Сцена из спектакля "Джульетта"
© Фото : БДТ / Стас Левшин
Спектакль "Джульетта", по словам авторов, создавался в непростое время пандемии, и репетиции, начавшиеся в конце января, были прерваны до августа прошлого года.
"Когда мы вернулись к репетициям в августе, то вновь убедились в том, что для нас важнейшие качества театра: присутствие, сосредоточение на мгновении. Энергия, возникающая сиюминутно, - это ценность, ради которой приходят в театр. Наша работа в БДТ была захватывающей. Приятно видеть преданность, сосредоточенность и веру людей в то, что собираться вместе, проводить время и дышать одним воздухом - это самое человечное, что мы можем делать", - добавляют постановщики.