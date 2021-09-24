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Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество, сообщили СМИ
Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2021
Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество, сообщили СМИ
Премьер Великобритании Борис Джонс в пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил "восстановить сотрудничество" между... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:46
2021-09-24T16:07
в мире
париж
сша
лондон
мид франции‎
эммануэль макрон
цены на нефть
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонс в пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил "восстановить сотрудничество" между Парижем и Лондоном после кризиса в дипотношениях в связи с разрывом контракта по подлодкам, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что телефонный разговор состоятся по инициативе Джонсона.Британский премьер "выразил намерение восстановить сотрудничество" между Францией и Великобританией в соответствии с общими ценностями и интересами.В свою очередь Макрон ответил, что ожидает от Джонсона предложений по этому поводу, отмечает телеканал со ссылкой на администрацию французского лидера.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Министр обороны Франции в свою очередь заявила, что Поведение США в ситуации с подлодками - новая иллюстрация того, что политического диалога в НАТО нет.
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сша
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в мире, париж, сша, лондон, мид франции‎, эммануэль макрон, цены на нефть
15:46 24.09.2021 (обновлено: 16:07 24.09.2021)
 
Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество, сообщили СМИ

BFMTV: премьер Великобритании Джонсон предложил Макрону "восстановить отношения"

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонс в пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил "восстановить сотрудничество" между Парижем и Лондоном после кризиса в дипотношениях в связи с разрывом контракта по подлодкам, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что телефонный разговор состоятся по инициативе Джонсона.
Британский премьер "выразил намерение восстановить сотрудничество" между Францией и Великобританией в соответствии с общими ценностями и интересами.
В свою очередь Макрон ответил, что ожидает от Джонсона предложений по этому поводу, отмечает телеканал со ссылкой на администрацию французского лидера.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Министр обороны Франции в свою очередь заявила, что Поведение США в ситуации с подлодками - новая иллюстрация того, что политического диалога в НАТО нет.
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