https://ria.ru/20210924/dzhonson-1751654161.html

Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество, сообщили СМИ

Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2021

Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество, сообщили СМИ

Премьер Великобритании Борис Джонс в пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил "восстановить сотрудничество" между... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:46

2021-09-24T15:46

2021-09-24T16:07

в мире

париж

сша

лондон

мид франции‎

эммануэль макрон

цены на нефть

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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонс в пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил "восстановить сотрудничество" между Парижем и Лондоном после кризиса в дипотношениях в связи с разрывом контракта по подлодкам, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что телефонный разговор состоятся по инициативе Джонсона.Британский премьер "выразил намерение восстановить сотрудничество" между Францией и Великобританией в соответствии с общими ценностями и интересами.В свою очередь Макрон ответил, что ожидает от Джонсона предложений по этому поводу, отмечает телеканал со ссылкой на администрацию французского лидера.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Министр обороны Франции в свою очередь заявила, что Поведение США в ситуации с подлодками - новая иллюстрация того, что политического диалога в НАТО нет.

https://ria.ru/20210922/izvineniya-1751381841.html

париж

сша

лондон

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в мире, париж, сша, лондон, мид франции‎, эммануэль макрон, цены на нефть