https://ria.ru/20210924/dtp-1751687339.html

В Москве снизилось число пьяных ДТП

В Москве снизилось число пьяных ДТП - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве снизилось число пьяных ДТП

Количество пьяных ДТП с начала года в Москве снизилось на 17,9%, а количество погибших сократилось более чем на 39%, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:14

2021-09-24T18:14

2021-09-24T18:14

москва

управление гибдд по г. москве

авто

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество пьяных ДТП с начала года в Москве снизилось на 17,9%, а количество погибших сократилось более чем на 39%, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД."Состояние аварийности в столице по итогам восьми месяцев 2021 года показало, что количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 17,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что с начала года было зарегистрировано 256 таких ДТП. При этом количество погибших сократилось на 39,2%, а раненых на 14,7% ."За управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности 8181 водитель. Из них за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 7960", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210914/biysk-1750007707.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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