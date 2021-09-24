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В Москве снизилось число пьяных ДТП
В Москве снизилось число пьяных ДТП - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве снизилось число пьяных ДТП
Количество пьяных ДТП с начала года в Москве снизилось на 17,9%, а количество погибших сократилось более чем на 39%, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:14
2021-09-24T18:14
2021-09-24T18:14
москва
управление гибдд по г. москве
авто
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество пьяных ДТП с начала года в Москве снизилось на 17,9%, а количество погибших сократилось более чем на 39%, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД."Состояние аварийности в столице по итогам восьми месяцев 2021 года показало, что количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 17,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что с начала года было зарегистрировано 256 таких ДТП. При этом количество погибших сократилось на 39,2%, а раненых на 14,7% ."За управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности 8181 водитель. Из них за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 7960", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210914/biysk-1750007707.html
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москва, управление гибдд по г. москве, авто
В Москве снизилось число пьяных ДТП
Сотрудники столичной ГИБДД зафиксировали снижение количества пьяных ДТП с начала 2021 года