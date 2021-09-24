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В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский
В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский - РИА Новости, 24.09.2021
В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский
Полиция составила административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на четырех жителей Ташкента, оскорблявших друг друга после драки между детьми,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:35
2021-09-24T22:46
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 сен — РИА Новости. Полиция составила административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на четырех жителей Ташкента, оскорблявших друг друга после драки между детьми, сообщает пресс-служба городского ГУВД.Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей одного из районов Ташкента ругались, используя ненормативную лексику. Пользователи рассказали, что причиной стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, которые кричали слово "урус" (в переводе с тюркского — русский).В полиции подтвердили, что конфликт произошел из-за ссоры между детьми, а также рассказали, что после инцидента одна из его участниц обратилась с заявлением в УКД ОВД Учтепинского района.В пресс-службе добавили, что материалы дела передали в суд.
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узбекистан, ташкент, telegram (приложение)
18:35 24.09.2021 (обновлено: 22:46 24.09.2021)
 
В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский

В Ташкенте после избиения русского мальчика составили протокол о мелком хулиганстве

© Pixabay / Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Pixabay / Pixabay / falco
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 24 сен — РИА Новости. Полиция составила административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на четырех жителей Ташкента, оскорблявших друг друга после драки между детьми, сообщает пресс-служба городского ГУВД.
Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей одного из районов Ташкента ругались, используя ненормативную лексику. Пользователи рассказали, что причиной стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, которые кричали слово "урус" (в переводе с тюркского — русский).
В полиции подтвердили, что конфликт произошел из-за ссоры между детьми, а также рассказали, что после инцидента одна из его участниц обратилась с заявлением в УКД ОВД Учтепинского района.
В пресс-службе добавили, что материалы дела передали в суд.
Самарканд - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 08:00
Узбекистан вспоминает русский язык и готовится ставить русскую АЭС
 
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