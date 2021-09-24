https://ria.ru/20210924/draka-1751691979.html

В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский

В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский - РИА Новости, 24.09.2021

В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский

Полиция составила административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на четырех жителей Ташкента, оскорблявших друг друга после драки между детьми,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:35

2021-09-24T18:35

2021-09-24T22:46

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 сен — РИА Новости. Полиция составила административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на четырех жителей Ташкента, оскорблявших друг друга после драки между детьми, сообщает пресс-служба городского ГУВД.Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей одного из районов Ташкента ругались, используя ненормативную лексику. Пользователи рассказали, что причиной стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, которые кричали слово "урус" (в переводе с тюркского — русский).В полиции подтвердили, что конфликт произошел из-за ссоры между детьми, а также рассказали, что после инцидента одна из его участниц обратилась с заявлением в УКД ОВД Учтепинского района.В пресс-службе добавили, что материалы дела передали в суд.

https://ria.ru/20210719/uzbekistan-1741745273.html

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узбекистан, ташкент, telegram (приложение)