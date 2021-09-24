03:45 24.09.2021 (обновлено: 05:32 24.09.2021)
Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
Пассажирка рейса Москва-Владивосток оскорбляла экипаж и провоцировала с ними драку
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва-Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о пассажирке, нарушающей общественный порядок на борту самолета из Москвы. Сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнюю жительницу Тверской области.
"Установлено, что находясь на борту воздушного судна, женщина курила электронную сигарету, оскорбляла членов экипажа, в период полета стояла у дверей пилотов, требования бортпроводников занять посадочное место игнорировала, провоцировала драку с сотрудниками экипажа, тем самым создавала угрозу безопасности полета", - говорится в сообщении.
На задержанную составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил поведения на воздушном транспорте, невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и мелком хулиганстве. Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.
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