https://ria.ru/20210924/draka-1751551379.html

Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем

Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем - РИА Новости, 24.09.2021

Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем

Полицейские задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва-Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку, сообщает... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:45

2021-09-24T03:45

2021-09-24T05:32

происшествия

владивосток

тверская область

москва

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва-Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о пассажирке, нарушающей общественный порядок на борту самолета из Москвы. Сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнюю жительницу Тверской области.На задержанную составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил поведения на воздушном транспорте, невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и мелком хулиганстве. Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

https://ria.ru/20210823/omsk-1746831025.html

владивосток

тверская область

москва

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происшествия, владивосток, тверская область, москва