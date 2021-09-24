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США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний
США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 24.09.2021
США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний
Американская администрация возобновляет поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерена работать над его вступлением в силу,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:47
2021-09-24T00:47
в мире
египет
сша
франция
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Американская администрация возобновляет поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерена работать над его вступлением в силу, которое блокируется в том числе отсутствием ратификации в США, заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.Подписанный 25 лет назад договор обязывает каждое государство-участника "не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем".Предыдущая администрация экс-президента Дональда Трампа в обновленной ядерной доктрине США объявила об отказе добиваться ратификации и вступления ДВЗЯИ в силу, а также оставила за собой право возобновить ядерные испытания, если потребуется.На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении 2. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять стран подписали, но не ратифицировали – США, Китай, Египет, Израиль и Иран."Мы признаем серьезность трудностей, которые лежат на пути к этой цели, трудностей, которые включают необходимость ратификации всеми остающимися странами из приложения 2, некоторые из которых еще даже не подписали договор ... В самих США мы признаем, что получение согласия сената на ратификацию потребует ... разъяснительной работы с тем, чтобы выгоды ДВЗЯИ стали очевидны всем", - сказала Дженкинс.США подписали ДВЗЯИ в 1996 году, однако тремя годами позже конгресс отклонил ратификацию договора, сославшись на необходимость обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченные возможности создаваемого верификационного механизма по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.
https://ria.ru/20210917/prezident-1750386701.html
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в мире, египет, сша, франция, дональд трамп, россия
00:47 24.09.2021
 
США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний

Администрация США снова поддерживает договор о запрещении ядерных испытаний

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Американская администрация возобновляет поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерена работать над его вступлением в силу, которое блокируется в том числе отсутствием ратификации в США, заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Подписанный 25 лет назад договор обязывает каждое государство-участника "не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем".
"Я хочу с самого начала дать ясно понять, что США поддерживают ДВЗЯИ и привержены работе по достижению его вступления в силу", - говорится в заявлении Дженкинс.
Предыдущая администрация экс-президента Дональда Трампа в обновленной ядерной доктрине США объявила об отказе добиваться ратификации и вступления ДВЗЯИ в силу, а также оставила за собой право возобновить ядерные испытания, если потребуется.
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На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении 2. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять стран подписали, но не ратифицировали – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.
"Мы признаем серьезность трудностей, которые лежат на пути к этой цели, трудностей, которые включают необходимость ратификации всеми остающимися странами из приложения 2, некоторые из которых еще даже не подписали договор ... В самих США мы признаем, что получение согласия сената на ратификацию потребует ... разъяснительной работы с тем, чтобы выгоды ДВЗЯИ стали очевидны всем", - сказала Дженкинс.
США подписали ДВЗЯИ в 1996 году, однако тремя годами позже конгресс отклонил ратификацию договора, сославшись на необходимость обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченные возможности создаваемого верификационного механизма по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.
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