https://ria.ru/20210924/dogovor-1751546025.html

США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний

США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 24.09.2021

США снова поддерживают договор о запрещении ядерных испытаний

Американская администрация возобновляет поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерена работать над его вступлением в силу,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T00:47

2021-09-24T00:47

2021-09-24T00:47

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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Американская администрация возобновляет поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерена работать над его вступлением в силу, которое блокируется в том числе отсутствием ратификации в США, заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.Подписанный 25 лет назад договор обязывает каждое государство-участника "не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем".Предыдущая администрация экс-президента Дональда Трампа в обновленной ядерной доктрине США объявила об отказе добиваться ратификации и вступления ДВЗЯИ в силу, а также оставила за собой право возобновить ядерные испытания, если потребуется.На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении 2. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять стран подписали, но не ратифицировали – США, Китай, Египет, Израиль и Иран."Мы признаем серьезность трудностей, которые лежат на пути к этой цели, трудностей, которые включают необходимость ратификации всеми остающимися странами из приложения 2, некоторые из которых еще даже не подписали договор ... В самих США мы признаем, что получение согласия сената на ратификацию потребует ... разъяснительной работы с тем, чтобы выгоды ДВЗЯИ стали очевидны всем", - сказала Дженкинс.США подписали ДВЗЯИ в 1996 году, однако тремя годами позже конгресс отклонил ратификацию договора, сославшись на необходимость обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченные возможности создаваемого верификационного механизма по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.

https://ria.ru/20210917/prezident-1750386701.html

https://ria.ru/20210805/voyna-1744591975.html

египет

сша

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, сша, франция, дональд трамп, россия