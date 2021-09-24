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В Саратове все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19
В Саратове все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021
В Саратове все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19
С 27 сентября школы и учреждения дополнительного образования Саратова на две недели переходят на дистанционную форму работы, сообщила мэрия. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:34
2021-09-24T23:52
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САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. С 27 сентября школы и учреждения дополнительного образования Саратова на две недели переходят на дистанционную форму работы, сообщила мэрия.Это сделано по предложению заместителя главного государственного санитарного врача по региону и из-за превышения "эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией".По данным областного Министерства образования, по состоянию на 24 сентября из-за новых случаев коронавируса полностью закрыты две школы в Калининском районе, а также 145 классов в 69 школах, в том числе 39 — в Саратове. Всего в регионе на "дистанте" из-за COVID-19 находились 4554 ученика и 133 педагога.Ранее власти Балаковского района области перевели все школы на дистанционную форму работы из-за угрозы COVID-19 — с 22 сентября по 5 октября включительно.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 86 967 случаев коронавируса, в том числе рекордные 289 за минувшие сутки. Скончались 2820 пациентов с COVID-19, выздоровел 79 441.
https://ria.ru/20210902/distant-1748290120.html
https://sn.ria.ru/20210722/kravtsov-1742385974.html
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калининский район, балаковский район, саратов, telegram (приложение)
20:34 24.09.2021 (обновлено: 23:52 24.09.2021)
 
В Саратове все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

Мэрия Саратова: все школы города переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов. Архивное фото
Вид на Саратов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. С 27 сентября школы и учреждения дополнительного образования Саратова на две недели переходят на дистанционную форму работы, сообщила мэрия.
Это сделано по предложению заместителя главного государственного санитарного врача по региону и из-за превышения "эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией".
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По данным областного Министерства образования, по состоянию на 24 сентября из-за новых случаев коронавируса полностью закрыты две школы в Калининском районе, а также 145 классов в 69 школах, в том числе 39 — в Саратове. Всего в регионе на "дистанте" из-за COVID-19 находились 4554 ученика и 133 педагога.
Ранее власти Балаковского района области перевели все школы на дистанционную форму работы из-за угрозы COVID-19 — с 22 сентября по 5 октября включительно.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 86 967 случаев коронавируса, в том числе рекордные 289 за минувшие сутки. Скончались 2820 пациентов с COVID-19, выздоровел 79 441.
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