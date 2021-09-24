https://ria.ru/20210924/diana-1751633994.html
Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли
Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли - РИА Новости, 24.09.2021
Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли
Кинокомпания Neon опубликовала на YouTube трейлер драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", сообщает Collider. Главную роль в байопике исполнила Кристен Стюарт. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:44
2021-09-24T14:44
2021-09-24T14:44
культура
диана, принцесса уэльская
кристен стюарт
норфолк (англия)
жаклин кеннеди
новости культуры
кино и сериалы
натали портман
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кинокомпания Neon опубликовала на YouTube трейлер драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", сообщает Collider. Главную роль в байопике исполнила Кристен Стюарт. События в фильме разворачиваются в течение нескольких дней накануне Рождества в 1991 году. Королевская семья находилась в Сандрингемском дворце в Норфолке. Диана должна была изображать счастливую семейную жизнь, но она уже думала о разводе с принцем Чарльзом (Джек Фартинг).Из короткого видео становится понятно, с каким тяжелым сердцем принцесса ехала в замок. Она добиралась на своей машине и опоздала на встречу с королевой. В фильме также снимались Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис. Режиссер картины — чилиец Пабло Ларраин, также снявший байопик о Жаклин Кеннеди "Джеки" с Натали Портман. Сценарий написал Стивен Найт, работавший над "Острыми козырьками", "Табу" и другими проектами.Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В российский прокат лента выйдет 4 ноября.
https://ria.ru/20201009/diana-1578807411.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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диана, принцесса уэльская, кристен стюарт, норфолк (англия), жаклин кеннеди, новости культуры, кино и сериалы, натали портман
Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли
Кинокомпания Neon опубликовала на YouTube трейлер драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Кинокомпания Neon опубликовала на YouTube трейлер драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", сообщает
Collider. Главную роль в байопике исполнила Кристен Стюарт.
События в фильме разворачиваются в течение нескольких дней накануне Рождества в 1991 году. Королевская семья находилась в Сандрингемском дворце в Норфолке. Диана должна была изображать счастливую семейную жизнь, но она уже думала о разводе с принцем Чарльзом (Джек Фартинг).
Из короткого видео становится понятно, с каким тяжелым сердцем принцесса ехала в замок. Она добиралась на своей машине и опоздала на встречу с королевой.
В фильме также снимались Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.
Режиссер картины — чилиец Пабло Ларраин, также снявший байопик о Жаклин Кеннеди "Джеки" с Натали Портман. Сценарий написал Стивен Найт, работавший над "Острыми козырьками", "Табу" и другими проектами.
Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В российский прокат лента выйдет 4 ноября.