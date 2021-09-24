https://ria.ru/20210924/diana-1751633994.html

Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли

Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли - РИА Новости, 24.09.2021

Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли

Кинокомпания Neon опубликовала на YouTube трейлер драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", сообщает Collider. Главную роль в байопике исполнила Кристен Стюарт. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:44

2021-09-24T14:44

2021-09-24T14:44

культура

диана, принцесса уэльская

кристен стюарт

норфолк (англия)

жаклин кеннеди

новости культуры

кино и сериалы

натали портман

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кинокомпания Neon опубликовала на YouTube трейлер драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", сообщает Collider. Главную роль в байопике исполнила Кристен Стюарт. События в фильме разворачиваются в течение нескольких дней накануне Рождества в 1991 году. Королевская семья находилась в Сандрингемском дворце в Норфолке. Диана должна была изображать счастливую семейную жизнь, но она уже думала о разводе с принцем Чарльзом (Джек Фартинг).Из короткого видео становится понятно, с каким тяжелым сердцем принцесса ехала в замок. Она добиралась на своей машине и опоздала на встречу с королевой. В фильме также снимались Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис. Режиссер картины — чилиец Пабло Ларраин, также снявший байопик о Жаклин Кеннеди "Джеки" с Натали Портман. Сценарий написал Стивен Найт, работавший над "Острыми козырьками", "Табу" и другими проектами.Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В российский прокат лента выйдет 4 ноября.

https://ria.ru/20201009/diana-1578807411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диана, принцесса уэльская, кристен стюарт, норфолк (англия), жаклин кеннеди, новости культуры, кино и сериалы, натали портман