Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/dialog-1751682496.html
Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией
Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией - РИА Новости, 24.09.2021
Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Парижа вести структурированный диалог с Россией для... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:55
2021-09-24T18:02
франция
мид франции‎
россия
в мире
оон
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон
жан-ив ле дриан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151537/83/1515378394_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_100e3cad69e9b25df9e2cc8ae099fb38.jpg
ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Парижа вести структурированный диалог с Россией для установления более стабильных и предсказуемых отношений, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.Главы МИД Франции и России ранее провели встречу на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке."Министр заявил о готовности Франции вести структурированный и требовательный диалог с Россией для установления более стабильных и предсказуемых отношений с этой страной", - говорится в сообщении французского министерства иностранных дел.Отмечается, что стороны обсудили международные кризисы, в особенности Афганистан, Ливию, Украину и иранское досье.
https://ria.ru/20210923/soyuz-1751391379.html
франция
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151537/83/1515378394_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8e7597a07f5c6dd54513961f7489fc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, мид франции‎, россия, в мире, оон, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, жан-ив ле дриан
17:55 24.09.2021 (обновлено: 18:02 24.09.2021)
 
Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: Париж готов вести конструктивный диалог с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Парижа вести структурированный диалог с Россией для установления более стабильных и предсказуемых отношений, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД Франции и России ранее провели встречу на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Министр заявил о готовности Франции вести структурированный и требовательный диалог с Россией для установления более стабильных и предсказуемых отношений с этой страной", - говорится в сообщении французского министерства иностранных дел.
Отмечается, что стороны обсудили международные кризисы, в особенности Афганистан, Ливию, Украину и иранское досье.
Флаги России, ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 01:26
National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции
 
ФранцияМИД Франции‎РоссияВ миреООННью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНЖан-Ив Ле Дриан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния