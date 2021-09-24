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Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией
Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией - РИА Новости, 24.09.2021
Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Парижа вести структурированный диалог с Россией для... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:55
2021-09-24T17:55
2021-09-24T18:02
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жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Парижа вести структурированный диалог с Россией для установления более стабильных и предсказуемых отношений, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.Главы МИД Франции и России ранее провели встречу на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке."Министр заявил о готовности Франции вести структурированный и требовательный диалог с Россией для установления более стабильных и предсказуемых отношений с этой страной", - говорится в сообщении французского министерства иностранных дел.Отмечается, что стороны обсудили международные кризисы, в особенности Афганистан, Ливию, Украину и иранское досье.
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франция, мид франции, россия, в мире, оон, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, жан-ив ле дриан
17:55 24.09.2021 (обновлено: 18:02 24.09.2021)
Глава МИД Франции заявил о готовности вести конструктивный диалог с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: Париж готов вести конструктивный диалог с Россией