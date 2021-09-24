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Россия и Япония договорились продолжать диалог
Россия и Япония договорились продолжать диалог - РИА Новости, 24.09.2021
Россия и Япония договорились продолжать диалог
Министры иностранных дел Японии и России Тосимицу Мотэги и Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке договорились использовать различные возможности для продолжения... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T07:50
2021-09-24T07:50
в мире
япония
оон
владимир путин
курильские острова
сергей лавров
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Японии и России Тосимицу Мотэги и Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке договорились использовать различные возможности для продолжения диалога для развития двусторонних отношений, заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.Встреча министров иностранных дел состоялась после перерыва в 1 год и 7 месяцев, вызванного пандемией коронавируса.Ранее агентство Киодо сообщило, что, когда в разговоре был затронут вопрос об особой экономической зоне на Южных Курилах и приглашения туда иностранных инвесторов, министр Мотэги передал российской стороне, что концепция, основывающаяся на российском законодательстве, неприемлема с точки зрения позиции Японии. Однако ни в официальном заявлении МИД по итогам встречи, ни в высказываниях Като эта не тема не получила подтверждения.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги находится с визитом в США с 22 и 24 сентября, где примет участие в международных конференциях и встречах в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20210906/kurily-1748807140.html
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в мире, япония, оон, владимир путин, курильские острова, сергей лавров, кунашир (остров), россия, кацунобу като
07:50 24.09.2021
 
Россия и Япония договорились продолжать диалог

Россия и Япония договорились продолжать диалог для развития двусторонних отношений

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Японии и России Тосимицу Мотэги и Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке договорились использовать различные возможности для продолжения диалога для развития двусторонних отношений, заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
"Состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Она длилась около 30 минут. Министры обсудили вопросы заключения мирного договора, совместной экономической деятельности на четырех северных островах, обменов и бизнеса на четырех северных островах, гуманитарных обменов, экономики, обеспечения безопасности и другие вопросы двусторонних отношений и международной ситуации. Они пришли к единому мнению, в дальнейшем также использовать различные возможности и продолжать обсуждение для развития японо-российских отношений в целом", - сказал Като.
Встреча министров иностранных дел состоялась после перерыва в 1 год и 7 месяцев, вызванного пандемией коронавируса.
Ранее агентство Киодо сообщило, что, когда в разговоре был затронут вопрос об особой экономической зоне на Южных Курилах и приглашения туда иностранных инвесторов, министр Мотэги передал российской стороне, что концепция, основывающаяся на российском законодательстве, неприемлема с точки зрения позиции Японии. Однако ни в официальном заявлении МИД по итогам встречи, ни в высказываниях Като эта не тема не получила подтверждения.
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги находится с визитом в США с 22 и 24 сентября, где примет участие в международных конференциях и встречах в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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В миреЯпонияООНВладимир ПутинКурильские островаСергей ЛавровКунашир (остров)РоссияКацунобу Като
 
 
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