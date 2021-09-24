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Медик рассказала, как просто победить осеннюю депрессию
Медик рассказала, как просто победить осеннюю депрессию - РИА Новости, 24.09.2021
Медик рассказала, как просто победить осеннюю депрессию
Еще только сентябрь, а депрессия уже тут как тут. Простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние назвала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:15
2021-09-24T02:15
общество
осень
здоровье
психология
россия
ольга котова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Еще только сентябрь, а депрессия уже тут как тут. Простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние назвала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, психиатр, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.Сокращение светового дня, понижение температуры воздуха, затяжные дожди — все эти факторы понижают эмоциональный тонус и при определенных условиях могут привести к так называемой осенней депрессии.По словам Ольги Котовой, самый простой способ преградить путь депрессии — это добавить в жизнь побольше света."Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека", — объяснила врач.В это время года особенно важно высыпаться, поэтому нужно по возможности исключать факторы, мешающие сну. В том числе не следует подолгу сидеть вечером перед компьютером, предупредила кандидат медицинских наук.Если человек засиделся на ночь перед компьютером, то потом он будет плохо спать, и это тоже негативно повлияет на его эмоциональное состояние, добавила собеседница радио.
https://ria.ru/20210904/skuka-1748653768.html
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общество, осень, здоровье, психология, россия, ольга котова
02:15 24.09.2021
 
Медик рассказала, как просто победить осеннюю депрессию

Психиатр Котова: для преодоления осенней депрессии нужно больше света в помещении

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Еще только сентябрь, а депрессия уже тут как тут. Простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние назвала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, психиатр, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.
Сокращение светового дня, понижение температуры воздуха, затяжные дожди — все эти факторы понижают эмоциональный тонус и при определенных условиях могут привести к так называемой осенней депрессии.
По словам Ольги Котовой, самый простой способ преградить путь депрессии — это добавить в жизнь побольше света.
"Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека", — объяснила врач.
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В это время года особенно важно высыпаться, поэтому нужно по возможности исключать факторы, мешающие сну. В том числе не следует подолгу сидеть вечером перед компьютером, предупредила кандидат медицинских наук.

"Мониторы излучают голубой свет, который не очень хороший. Нужно ограничивать время работы с компьютером, потому что это влияет на сон", — посоветовала Котова.

Если человек засиделся на ночь перед компьютером, то потом он будет плохо спать, и это тоже негативно повлияет на его эмоциональное состояние, добавила собеседница радио.
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ОбществоОсеньЗдоровьеПсихологияРоссияОльга Котова
 
 
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