https://ria.ru/20210924/depressiya-1751543313.html

Медик рассказала, как просто победить осеннюю депрессию

Медик рассказала, как просто победить осеннюю депрессию - РИА Новости, 24.09.2021

Медик рассказала, как просто победить осеннюю депрессию

Еще только сентябрь, а депрессия уже тут как тут. Простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние назвала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:15

2021-09-24T02:15

2021-09-24T02:15

общество

осень

здоровье

психология

россия

ольга котова

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Еще только сентябрь, а депрессия уже тут как тут. Простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние назвала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, психиатр, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.Сокращение светового дня, понижение температуры воздуха, затяжные дожди — все эти факторы понижают эмоциональный тонус и при определенных условиях могут привести к так называемой осенней депрессии.По словам Ольги Котовой, самый простой способ преградить путь депрессии — это добавить в жизнь побольше света."Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека", — объяснила врач.В это время года особенно важно высыпаться, поэтому нужно по возможности исключать факторы, мешающие сну. В том числе не следует подолгу сидеть вечером перед компьютером, предупредила кандидат медицинских наук.Если человек засиделся на ночь перед компьютером, то потом он будет плохо спать, и это тоже негативно повлияет на его эмоциональное состояние, добавила собеседница радио.

https://ria.ru/20210904/skuka-1748653768.html

https://realty.ria.ru/20210908/osen-1748526303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, осень, здоровье, психология, россия, ольга котова