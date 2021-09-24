https://ria.ru/20210924/delo-1751589012.html
СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке
СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке - РИА Новости, 24.09.2021
СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27 с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:38
2021-09-24T11:38
2021-09-24T12:13
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
камчатский край
ка-27
крушение ка-27 на камчатке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751576589_0:97:3155:1872_1920x0_80_0_0_493ddd1f120e19df1c083a3c2d582b5c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27 с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК РФ."По факту крушения вертолета Ка-27 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.По данным следствия, накануне вечером по плану боевой подготовки войсковой части 2151 вертолет поднялся в воздух, но приблизительно через 40 минут связь с экипажем оказалась потеряна. Незамедлительно были организованы поиски.Сегодня утром с поискового вертолета было обнаружено место крушения Ка-27 - на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. На борту вертолета находились пять человек, их судьба официально неизвестна, но в экстренных службах РИА Новости отмечали, что, вероятно, выживших нет.В настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия.
https://ria.ru/20210924/vertolet-1751557940.html
https://ria.ru/20210923/spasateli-1751446618.html
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751576589_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f14f8368485403ab0eba8b27b876a0e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, камчатский край, ка-27, крушение ка-27 на камчатке
11:38 24.09.2021 (обновлено: 12:13 24.09.2021)
СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов после крушения Ка-27 на Камчатке
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27
с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК
РФ.
"По факту крушения вертолета Ка-27 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, накануне вечером по плану боевой подготовки войсковой части 2151 вертолет поднялся в воздух, но приблизительно через 40 минут связь с экипажем оказалась потеряна. Незамедлительно были организованы поиски.
Сегодня утром с поискового вертолета было обнаружено место крушения Ка-27 - на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. На борту вертолета находились пять человек, их судьба официально неизвестна, но в экстренных службах РИА Новости отмечали, что, вероятно, выживших нет.
В настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия.