https://ria.ru/20210924/delo-1751589012.html

СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке

СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке - РИА Новости, 24.09.2021

СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке

Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27 с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:38

2021-09-24T11:38

2021-09-24T12:13

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

камчатский край

ка-27

крушение ка-27 на камчатке

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27 с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК РФ."По факту крушения вертолета Ка-27 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.По данным следствия, накануне вечером по плану боевой подготовки войсковой части 2151 вертолет поднялся в воздух, но приблизительно через 40 минут связь с экипажем оказалась потеряна. Незамедлительно были организованы поиски.Сегодня утром с поискового вертолета было обнаружено место крушения Ка-27 - на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. На борту вертолета находились пять человек, их судьба официально неизвестна, но в экстренных службах РИА Новости отмечали, что, вероятно, выживших нет.В настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия.

https://ria.ru/20210924/vertolet-1751557940.html

https://ria.ru/20210923/spasateli-1751446618.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, камчатский край, ка-27, крушение ка-27 на камчатке