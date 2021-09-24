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СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке
СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке - РИА Новости, 24.09.2021
СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27 с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:38
2021-09-24T12:13
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
камчатский край
ка-27
крушение ка-27 на камчатке
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27 с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК РФ."По факту крушения вертолета Ка-27 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.По данным следствия, накануне вечером по плану боевой подготовки войсковой части 2151 вертолет поднялся в воздух, но приблизительно через 40 минут связь с экипажем оказалась потеряна. Незамедлительно были организованы поиски.Сегодня утром с поискового вертолета было обнаружено место крушения Ка-27 - на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. На борту вертолета находились пять человек, их судьба официально неизвестна, но в экстренных службах РИА Новости отмечали, что, вероятно, выживших нет.В настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия.
https://ria.ru/20210924/vertolet-1751557940.html
https://ria.ru/20210923/spasateli-1751446618.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, камчатский край, ка-27, крушение ка-27 на камчатке
11:38 24.09.2021 (обновлено: 12:13 24.09.2021)
 
СК возбудил уголовное дело после крушения Ка-27 на Камчатке

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов после крушения Ка-27 на Камчатке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВертолет Ка-27
Вертолет Ка-27 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения на Камчатке вертолета Ка-27 с пятью людьми на борту, сообщается на сайте СК РФ.
"По факту крушения вертолета Ка-27 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.
Вертолет Ка-27 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 08:10
Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ
По данным следствия, накануне вечером по плану боевой подготовки войсковой части 2151 вертолет поднялся в воздух, но приблизительно через 40 минут связь с экипажем оказалась потеряна. Незамедлительно были организованы поиски.
Сегодня утром с поискового вертолета было обнаружено место крушения Ка-27 - на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. На борту вертолета находились пять человек, их судьба официально неизвестна, но в экстренных службах РИА Новости отмечали, что, вероятно, выживших нет.
В настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия.
Операция по поиску места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 13:07
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКамчатский крайКа-27Крушение Ка-27 на Камчатке
 
 
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