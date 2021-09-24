https://ria.ru/20210924/delo-1751549593.html

В Канаде прекратят дело Оберлендера из-за его смерти

В Канаде прекратят дело Оберлендера из-за его смерти - РИА Новости, 24.09.2021

В Канаде прекратят дело Оберлендера из-за его смерти

Власти Канады в связи со смертью пособника нацистов Гельмута Оберлендера прекратят дело в его отношении, сообщил РИА Новости представитель управления по делам... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:45

2021-09-24T02:45

2021-09-24T02:45

в мире

украина

канада

онтарио

гельмут оберлендер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564910003_0:161:634:518_1920x0_80_0_0_d7bf4f20286b555194570f9a44a71665.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Власти Канады в связи со смертью пособника нацистов Гельмута Оберлендера прекратят дело в его отношении, сообщил РИА Новости представитель управления по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB).По его словам, такова позиция министерства общественной безопасности Канады.Адвокат Оберлендера Рональд Поултон подал ходатайство о прекращении дела в связи со смертью его подзащитного.Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.

https://ria.ru/20210923/stepanov-1751541854.html

украина

канада

онтарио

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, канада, онтарио, гельмут оберлендер, россия