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В Канаде прекратят дело Оберлендера из-за его смерти
В Канаде прекратят дело Оберлендера из-за его смерти - РИА Новости, 24.09.2021
В Канаде прекратят дело Оберлендера из-за его смерти
Власти Канады в связи со смертью пособника нацистов Гельмута Оберлендера прекратят дело в его отношении, сообщил РИА Новости представитель управления по делам... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:45
2021-09-24T02:45
2021-09-24T02:45
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Власти Канады в связи со смертью пособника нацистов Гельмута Оберлендера прекратят дело в его отношении, сообщил РИА Новости представитель управления по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB).По его словам, такова позиция министерства общественной безопасности Канады.Адвокат Оберлендера Рональд Поултон подал ходатайство о прекращении дела в связи со смертью его подзащитного.Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.
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в мире, украина, канада, онтарио, гельмут оберлендер, россия
В Канаде прекратят дело Оберлендера из-за его смерти
Власти Канады прекратят дело пособника нацистов Оберлендера в связи с его смертью
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.
Власти Канады
в связи со смертью пособника нацистов Гельмута Оберлендера
прекратят дело в его отношении, сообщил РИА Новости представитель управления по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB).
По его словам, такова позиция министерства общественной безопасности Канады.
Адвокат Оберлендера Рональд Поултон подал ходатайство о прекращении дела в связи со смертью его подзащитного.
"Министр (общественной безопасности) согласен, что слушания о рассмотрении дела по существу должны быть прекращены с получением свидетельства о смерти", - сказала представитель IRB Анна Пейп. Адвокат Оберлендера отмечал, что еще не получил соответствующее свидетельство.
Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио
в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию
.
По данным Следственного комитета РФ
, уроженец Украины
Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области
в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР
выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.
Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.