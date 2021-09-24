19:38 24.09.2021 (обновлено: 22:17 24.09.2021)
Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали
Глава МИД Франции Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях отправки ЧВК "Вагнер" в Мали
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о возможных последствиях в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, говорится в коммюнике французского министерства. Москва уже заявляла, что в Мали нет российских военных.
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"Касаясь темы Мали, министр (Ле Дриан) предупредил российского коллегу о серьезных последствиях вовлечения группы "Вагнер" в этой стране", — говорится в коммюнике МИД Франции по итогам встречи министров.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
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