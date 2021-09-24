https://ria.ru/20210924/chvk-1751703378.html

Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали

Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали - РИА Новости, 24.09.2021

Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о возможных последствиях в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:38

2021-09-24T19:38

2021-09-24T22:17

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жан-ив ле дриан

чвк "вагнер"

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ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о возможных последствиях в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, говорится в коммюнике французского министерства. Москва уже заявляла, что в Мали нет российских военных.Главы МИД России и Франции встретились в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Касаясь темы Мали, министр (Ле Дриан) предупредил российского коллегу о серьезных последствиях вовлечения группы "Вагнер" в этой стране", — говорится в коммюнике МИД Франции по итогам встречи министров.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/mali-1747992061.html

https://ria.ru/20210923/soyuz-1751391379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мали, оон, франция, мид франции‎, сергей лавров, жан-ив ле дриан, чвк "вагнер", россия