Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/chvk-1751703378.html
Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали
Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали - РИА Новости, 24.09.2021
Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о возможных последствиях в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:38
2021-09-24T22:17
в мире
мали
оон
франция
мид франции‎
сергей лавров
жан-ив ле дриан
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1e5a7c9cb61f5b55a1e10ac71e6159e.jpg
ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о возможных последствиях в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, говорится в коммюнике французского министерства. Москва уже заявляла, что в Мали нет российских военных.Главы МИД России и Франции встретились в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Касаясь темы Мали, министр (Ле Дриан) предупредил российского коллегу о серьезных последствиях вовлечения группы "Вагнер" в этой стране", — говорится в коммюнике МИД Франции по итогам встречи министров.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/mali-1747992061.html
https://ria.ru/20210923/soyuz-1751391379.html
мали
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90770834a05c0febdc6d1ed12e536c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мали, оон, франция, мид франции‎, сергей лавров, жан-ив ле дриан, чвк "вагнер", россия
19:38 24.09.2021 (обновлено: 22:17 24.09.2021)
 
Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали

Глава МИД Франции Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях отправки ЧВК "Вагнер" в Мали

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о возможных последствиях в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, говорится в коммюнике французского министерства. Москва уже заявляла, что в Мали нет российских военных.
Главы МИД России и Франции встретились в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 14:18Авторы
Париж страшится афганского синдрома и выводит войска из Мали
"Касаясь темы Мали, министр (Ле Дриан) предупредил российского коллегу о серьезных последствиях вовлечения группы "Вагнер" в этой стране", — говорится в коммюнике МИД Франции по итогам встречи министров.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В этой африканской стране работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012-го Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
Флаги России, ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 01:26
National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции
 
В миреМалиООНФранцияМИД Франции‎Сергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианЧВК "Вагнер"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния