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Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России - РИА Новости, 24.09.2021
Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:29
2021-09-24T05:00
в мире
сша
джо байден
палата представителей сша
санкции в отношении россии
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом свидетельствуют результаты голосования.Бюджет принят 316 голосами против 113.В документ включены, в частности, поправки о расширении ограничений против суверенного долга России, о возможности введения персональных санкций против целого списка официальных лиц в России, а также о новых мерах против трубопровода "Северный поток — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.Оборонный бюджет объемом около 780 миллиардов долларов должен еще пройти рассмотрение в сенате и получить подпись президента Джо Байдена, прежде чем документ станет законом.Накануне стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.Под ограничения могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.Законопроект внесли в качестве поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.Предложенные санкции против "Северного потока — 2" не столь конкретны, их предложено ввести против неназванных лиц, которые занимаются планированием, строительством и эксплуатацией газопровода. Предлагается как замораживать активы таких лиц, так и запрещать им въезд в Штаты.Наконец, предлагается запретить с нового финансового года (с октября. — Прим. ред.), запретить американским лицам сделки с новыми суверенными российскими долговыми обязательствами, как на первичном, так и на вторичном рынке.МИД ранее предостерег Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций. В ведомстве предположили, что все происходящее стало следствием "острого кадрового голода" в Вашингтоне в части специалистов по России, поскольку "только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения".
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751441854.html
https://ria.ru/20210923/simonyan-1751448911.html
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в мире, сша, джо байден, палата представителей сша, санкции в отношении россии, северный поток — 2, россия
04:29 24.09.2021 (обновлено: 05:00 24.09.2021)
 
Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России

Палата представителей США приняла оборонный бюджет c расширенными санкциями против России

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Бюджет принят 316 голосами против 113.
В документ включены, в частности, поправки о расширении ограничений против суверенного долга России, о возможности введения персональных санкций против целого списка официальных лиц в России, а также о новых мерах против трубопровода "Северный поток — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.
Оборонный бюджет объемом около 780 миллиардов долларов должен еще пройти рассмотрение в сенате и получить подпись президента Джо Байдена, прежде чем документ станет законом.
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Накануне стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Под ограничения могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
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Предложенные санкции против "Северного потока — 2" не столь конкретны, их предложено ввести против неназванных лиц, которые занимаются планированием, строительством и эксплуатацией газопровода. Предлагается как замораживать активы таких лиц, так и запрещать им въезд в Штаты.

Наконец, предлагается запретить с нового финансового года (с октября. — Прим. ред.), запретить американским лицам сделки с новыми суверенными российскими долговыми обязательствами, как на первичном, так и на вторичном рынке.

МИД ранее предостерег Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций. В ведомстве предположили, что все происходящее стало следствием "острого кадрового голода" в Вашингтоне в части специалистов по России, поскольку "только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения".
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В миреСШАДжо БайденПалата представителей СШАСанкции в отношении РоссииСеверный поток — 2Россия
 
 
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