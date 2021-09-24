https://ria.ru/20210924/brukhunova-1751663798.html

"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской

"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской - РИА Новости, 24.09.2021

"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской

Татьяна Брухунова в Instagram возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской в одной из свежих фотосессий. Она заявила, что некоторые люди совершенно не думают о... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:40

2021-09-24T16:40

2021-09-24T16:40

шоубиз

елизавета боярская

знаменитости

инстаграм

татьяна брухунова

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской в одной из свежих фотосессий. Она заявила, что некоторые люди совершенно не думают о том, что пишут в соцсетях.Жене Петросяна пришлось даже банить подписчиков.Брухунова регулярно довольно резко высказывается в ответ на мнения своих подписчиков. Ранее она возмутилась подозрениям в новой беременности.

https://ria.ru/20210804/petrosyan-1744373233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета боярская, знаменитости, инстаграм, татьяна брухунова