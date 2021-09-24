"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской
Татьяна Брухунова возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской и стала банить подписчиков
© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской в одной из свежих фотосессий. Она заявила, что некоторые люди совершенно не думают о том, что пишут в соцсетях.
"Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? … Есть такое стихотворение: "Люди читают ж…ой". Кажется, не только читают ею", – написала Брухунова.
Жене Петросяна пришлось даже банить подписчиков.
"Сегодняшний пост сделал мое любимое дело — минус 78 человек в бан! Спасибо, неадекваты, и те, кто лайкает подобные комментарии! Вы все в бане", – добавила Татьяна.
Брухунова регулярно довольно резко высказывается в ответ на мнения своих подписчиков. Ранее она возмутилась подозрениям в новой беременности.
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