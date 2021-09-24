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https://ria.ru/20210924/brukhunova-1751663798.html
"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской
"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской - РИА Новости, 24.09.2021
"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской
Татьяна Брухунова в Instagram возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской в одной из свежих фотосессий. Она заявила, что некоторые люди совершенно не думают о... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:40
2021-09-24T16:40
шоубиз
елизавета боярская
знаменитости
инстаграм
татьяна брухунова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской в одной из свежих фотосессий. Она заявила, что некоторые люди совершенно не думают о том, что пишут в соцсетях.Жене Петросяна пришлось даже банить подписчиков.Брухунова регулярно довольно резко высказывается в ответ на мнения своих подписчиков. Ранее она возмутилась подозрениям в новой беременности.
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елизавета боярская, знаменитости, инстаграм, татьяна брухунова
16:40 24.09.2021
 
"В бан": Брухунову возмутило сравнение с Елизаветой Боярской

Татьяна Брухунова возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской и стала банить подписчиков

© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова в Instagram возмутилась сравнению с Елизаветой Боярской в одной из свежих фотосессий. Она заявила, что некоторые люди совершенно не думают о том, что пишут в соцсетях.

"Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? … Есть такое стихотворение: "Люди читают ж…ой". Кажется, не только читают ею", – написала Брухунова.

Жене Петросяна пришлось даже банить подписчиков.

"Сегодняшний пост сделал мое любимое дело — минус 78 человек в бан! Спасибо, неадекваты, и те, кто лайкает подобные комментарии! Вы все в бане", – добавила Татьяна.

Брухунова регулярно довольно резко высказывается в ответ на мнения своих подписчиков. Ранее она возмутилась подозрениям в новой беременности.
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ШоубизЕлизавета БоярскаяЗнаменитостиИнстаграмТатьяна Брухунова
 
 
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