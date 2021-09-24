https://ria.ru/20210924/boeviki-1751565383.html

В Афганистане оценили число боевиков "Исламского государства"* в стране

В Афганистане оценили число боевиков "Исламского государства"* в стране - РИА Новости, 24.09.2021

В Афганистане оценили число боевиков "Исламского государства"* в стране

Присутствие боевиков террористической группировки ИГ* в Афганистане незначительно, движение "Талибан"* предпринимает оперативные меры для их полной ликвидации,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:33

2021-09-24T09:33

2021-09-24T09:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

исламское государство

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Присутствие боевиков террористической группировки ИГ* в Афганистане незначительно, движение "Талибан"* предпринимает оперативные меры для их полной ликвидации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид."У нас их незначительная численность. За прошедшие годы мы смогли сократить их присутствие в таких районах, как Джелалабад и Кабул. Они есть, но не в больших количествах, и мы стремимся посредством оперативно-разведывательных мероприятий выявлять их и арестовывать с дальнейшей передачей правосудию", - сказал Муджахид.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20210923/posly-1751519982.html

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в мире, талибан, афганистан, исламское государство