В Афганистане оценили число боевиков "Исламского государства"* в стране
Замминистра информации Афганистана Муджахид: число боевиков ИГ* в стране незначительно
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Присутствие боевиков террористической группировки ИГ* в Афганистане незначительно, движение "Талибан"* предпринимает оперативные меры для их полной ликвидации, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"У нас их незначительная численность. За прошедшие годы мы смогли сократить их присутствие в таких районах, как Джелалабад и Кабул. Они есть, но не в больших количествах, и мы стремимся посредством оперативно-разведывательных мероприятий выявлять их и арестовывать с дальнейшей передачей правосудию", - сказал Муджахид.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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