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Власти США ликвидировали лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой
Власти США ликвидировали лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой - РИА Новости, 24.09.2021
Власти США ликвидировали лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой
Американские власти ликвидировали стихийный лагерь гаитянских беженцев, десятки тысяч которых за последние недели проникли в страну из соседней Мексики, объявил РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T22:22
2021-09-24T22:22
2021-09-24T22:22
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мексика
гаити
министерство внутренней безопасности сша
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американские власти ликвидировали стихийный лагерь гаитянских беженцев, десятки тысяч которых за последние недели проникли в страну из соседней Мексики, объявил глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.Часть нелегальных мигрантов, скопившихся под автомобильным мостом на окраинах техасского города Дель Рио, уже депортированы, остальных развезли по учреждениям погранично-миграционной службы в других регионах США."Почти 30 тысяч мигрантов прошли через Дель Рио с 9 сентября. На пике одномоментное их число там достигало 15 тысяч человек. На сегодняшний день в лагере под Международным мостом не осталось ни одного мигранта", - сказал Майоркас на брифинге в Белом доме.Он добавил, что американские власти уже организовали 17 депортационных рейсов, которые вернули на Гаити порядка двух тысяч беженцев.Корреспондент РИА Новости передавал с мексиканской стороны границы, что местные правоохранительные структуры блокировали речную переправу, которой пользовались выходцы из Гаити для проникновения в США.
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в мире, сша, мексика, гаити, министерство внутренней безопасности сша
Власти США ликвидировали лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой
Министр Майоркас: власти ликвидировали лагерь гаитянских беженцев на границе с Мексикой