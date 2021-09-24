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https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html
В Великобритании ввели лимит на продажу бензина
В Великобритании ввели лимит на продажу бензина - РИА Новости, 25.09.2021
В Великобритании ввели лимит на продажу бензина
Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-24T23:44
2021-09-25T05:24
в мире
аи-95
великобритания
аи-98
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ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов (около 3 тысяч рублей - ред.) на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране, пишет экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию.Британцы в пятницу начали в панике скупать топливо после того, как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Несмотря на отсутствие в Соединенном Королевстве проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС выстроились длинные очереди.В пресс-службе компании Shell заявили РИА Новости, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям."EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса", - написал Свинфорд в Twitter.По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо.Согласно открытым данным, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта (135 рублей), АИ-98- 1,37 фунта (137 рублей), дизельное топливо - 1,37 фунта, газ - 0,67 фунта (67 рублей).
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в мире, аи-95, великобритания, аи-98
23:44 24.09.2021 (обновлено: 05:24 25.09.2021)
 
В Великобритании ввели лимит на продажу бензина

Британская EG Group из-за ажиотажа вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов на человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов (около 3 тысяч рублей - ред.) на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране, пишет экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию.
Британцы в пятницу начали в панике скупать топливо после того, как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Несмотря на отсутствие в Соединенном Королевстве проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС выстроились длинные очереди.
В пресс-службе компании Shell заявили РИА Новости, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям.
"EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса", - написал Свинфорд в Twitter.
По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо.
Согласно открытым данным, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта (135 рублей), АИ-98- 1,37 фунта (137 рублей), дизельное топливо - 1,37 фунта, газ - 0,67 фунта (67 рублей).
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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В миреАИ-95ВеликобританияАИ-98
 
 
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