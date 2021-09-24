https://ria.ru/20210924/benzin-1751662782.html

Жители Британии начали в панике скупать бензин

Жители Британии начали в панике скупать бензин - РИА Новости, 24.09.2021

Жители Британии начали в панике скупать бензин

Жители Британии публикуют фото и видео с АЗС по всей стране, на которых выстроились длинные очереди автомобилей после того, как некоторые станции были закрыты... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:33

2021-09-24T16:33

2021-09-24T16:33

в мире

бензин

bp plc.

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ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Жители Британии публикуют фото и видео с АЗС по всей стране, на которых выстроились длинные очереди автомобилей после того, как некоторые станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов.Ранее британская нефтегазовая корпорация BP была вынуждена ограничить доставки топлива на свои АЗС из-за нехватки водителей. Согласно данным СМИ, как минимум на 50 из 1200 станциях нефтяного гиганта есть дефицит топлива, а несколько из них временно закрыты. Газета Times сообщила, что правительство рассматривает возможность привлечения военных в качестве водителей бензовозов. Министр транспорта Грант Шэппс обещал сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему.Несмотря на отсутствие в Британии проблемы с недостатком самого топлива, а также на призывы министра транспорта Шэппса не паниковать, в пятницу на автозаправочных станциях страны выстроились длинные очереди, о чем свидетельствуют опубликованные в сети фото и видеокадры пользователей."Сторонники Brexit хотели вернуться во времена до ЕС. Ну вот теперь мы тут… очередь на АЗС!", - пишет пользователь Twitter suehard, сопроводив пост видео, на котором длинная очередь из автомобилей. Женщина поясняет, что это уже третья АЗС, на которой они столкнулись с длинной очередью. По ее словам, они не в панике, им действительно нужен бензин.Пользователь Марк Редди к опубликованной фотографии с очередями на АЗС написал, что наступило хорошее время, "чтобы начать пользоваться общественным транспортом"."Еще нет 10 утра, а уже огромные очереди на автозаправочной станции тут", - написал в Twitter лондонский корреспондент Sky News Скотт Бизли.В Британии нет проблемы с недостатком топлива, однако в стране не хватает водителей, которые могли бы доставить топливо на место назначения. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/benzin-1751477804.html

https://ria.ru/20210924/benzin-1751641390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бензин, bp plc.