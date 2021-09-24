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Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд - РИА Новости, 24.09.2021
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд бьет рекорды в России и превысила отметку 60,5 РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:01
2021-09-24T15:01
экономика
аи-95
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
спбмтсб
цены
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд бьет рекорды в России и превысила отметку 60,5 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов в пятницу стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 570 рублей за тонну.При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже отскочила вниз после резкого рывка в четверг выше 40 тысяч рублей за тонну. По итогам торгов в пятницу стоимость СУГ сократилась на 6,3%, до 39 033 рубля.Минэнерго России объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 снизилась с начала месяца на 24 копейки.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/benzin-1751477804.html
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экономика, аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), спбмтсб, цены, цены на нефть, россия
15:01 24.09.2021
 
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд в России и достигла 60 570 рублей за тонну

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд бьет рекорды в России и превысила отметку 60,5 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов в пятницу стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 570 рублей за тонну.
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 15:52Сказано в эфире
Эксперт дал прогноз, когда снизятся биржевые цены на бензин АИ-95
При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже отскочила вниз после резкого рывка в четверг выше 40 тысяч рублей за тонну. По итогам торгов в пятницу стоимость СУГ сократилась на 6,3%, до 39 033 рубля.
Минэнерго России объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.
В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 снизилась с начала месяца на 24 копейки.
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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ЭкономикаАИ-95Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)СПбМТСБЦеныЦены на нефтьРоссия
 
 
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