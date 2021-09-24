https://ria.ru/20210924/benzin-1751641390.html
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд - РИА Новости, 24.09.2021
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд бьет рекорды в России и превысила отметку 60,5 РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:01
2021-09-24T15:01
2021-09-24T15:01
экономика
аи-95
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
спбмтсб
цены
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1743005933_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_3cef6826e51afba2c878473a8225004a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд бьет рекорды в России и превысила отметку 60,5 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов в пятницу стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 570 рублей за тонну.При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже отскочила вниз после резкого рывка в четверг выше 40 тысяч рублей за тонну. По итогам торгов в пятницу стоимость СУГ сократилась на 6,3%, до 39 033 рубля.Минэнерго России объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 снизилась с начала месяца на 24 копейки.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/benzin-1751477804.html
https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1743005933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f732e92e1d5a9dbca430e9c9570797b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), спбмтсб, цены, цены на нефть, россия
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд в России и достигла 60 570 рублей за тонну