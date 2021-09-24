https://ria.ru/20210924/benzin-1751641390.html

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд - РИА Новости, 24.09.2021

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд бьет рекорды в России и превысила отметку 60,5 РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:01

2021-09-24T15:01

2021-09-24T15:01

экономика

аи-95

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

спбмтсб

цены

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий день подряд бьет рекорды в России и превысила отметку 60,5 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов в пятницу стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 570 рублей за тонну.При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже отскочила вниз после резкого рывка в четверг выше 40 тысяч рублей за тонну. По итогам торгов в пятницу стоимость СУГ сократилась на 6,3%, до 39 033 рубля.Минэнерго России объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 снизилась с начала месяца на 24 копейки.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/benzin-1751477804.html

https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), спбмтсб, цены, цены на нефть, россия