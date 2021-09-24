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Тысячи бельгийцев вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплат
Тысячи бельгийцев вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 24.09.2021
Тысячи бельгийцев вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплат
Тысячи бельгийцев вышли на улицы Брюсселя в пятницу, чтобы принять участие в акциях протеста против закона, ограничивающего рост зарплат, передает корреспондент РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:45
2021-09-24T15:47
в мире
бельгия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Тысячи бельгийцев вышли на улицы Брюсселя в пятницу, чтобы принять участие в акциях протеста против закона, ограничивающего рост зарплат, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции - сторонники левых партий и профсоюзов - в красных куртках и свитерах прошли несколько километров от здания Северного вокзала до Южного.Эта первая массовая акция профсоюзов с начала пандемии коронавируса была согласована властями и прошла без эксцессов.По данным организаторов, в акции приняли участие порядка 15 тысяч человек.Принятый еще в 1996 году закон сильно ограничивает индексацию зарплат, ставит ее в зависимость от внешней конъюнктуры. По замыслу властей, этот закон призван поддерживать конкурентоспособность бельгийских предприятий, особенно с учетом того, что 80% производимой продукции отправляется на экспорт.Раз в два года бельгийские профсоюзы и работодатели обсуждают индексацию зарплат в раках этого закона. В этом году такая индексация установлена в районе 0,4%, что не удовлетворяет требования профсоюзов, которые ссылаются на рост цен и падение покупательной способности работников."Этот закон полностью оторван от социально-экономической реальности. Он блокирует любое значительное повышение зарплат под предлогом заботы о конкурентоспособности бельгийских компаний, но не мешает быстрому росту дивидендов", - говорится в декларации Всеобщей федерации трудящихся в Бельгии.Как пояснил РИА Новости один из организаторов акции, в профсоюзах считают, что адекватным было бы повышение заработных плат на 9% с учетом роста цен в последние годы.По данным СМИ, средняя зарплата в Бельгии до вычета налогов составляет 3,6 тысячи евро в месяц. Минимальная зарплата в Бельгии составляет около 1,6 тысячи евро, профсоюзы выступают за ее увеличение до 2,3 тысячи евро.
https://ria.ru/20210918/parizh-1750696353.html
https://ria.ru/20210911/kataloniya-1749703796.html
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в мире, бельгия, брюссель
15:45 24.09.2021 (обновлено: 15:47 24.09.2021)
 
Тысячи бельгийцев вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплат

Тысячи бельгийцев вышли на демонстрацию в Брюсселе, требуя повышения зарплат

© AP Photo / Virginia MayoБельгийская полиция
Бельгийская полиция - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Тысячи бельгийцев вышли на улицы Брюсселя в пятницу, чтобы принять участие в акциях протеста против закона, ограничивающего рост зарплат, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции - сторонники левых партий и профсоюзов - в красных куртках и свитерах прошли несколько километров от здания Северного вокзала до Южного.
Эта первая массовая акция профсоюзов с начала пандемии коронавируса была согласована властями и прошла без эксцессов.
По данным организаторов, в акции приняли участие порядка 15 тысяч человек.
Принятый еще в 1996 году закон сильно ограничивает индексацию зарплат, ставит ее в зависимость от внешней конъюнктуры. По замыслу властей, этот закон призван поддерживать конкурентоспособность бельгийских предприятий, особенно с учетом того, что 80% производимой продукции отправляется на экспорт.
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Раз в два года бельгийские профсоюзы и работодатели обсуждают индексацию зарплат в раках этого закона. В этом году такая индексация установлена в районе 0,4%, что не удовлетворяет требования профсоюзов, которые ссылаются на рост цен и падение покупательной способности работников.
"Этот закон полностью оторван от социально-экономической реальности. Он блокирует любое значительное повышение зарплат под предлогом заботы о конкурентоспособности бельгийских компаний, но не мешает быстрому росту дивидендов", - говорится в декларации Всеобщей федерации трудящихся в Бельгии.
Как пояснил РИА Новости один из организаторов акции, в профсоюзах считают, что адекватным было бы повышение заработных плат на 9% с учетом роста цен в последние годы.
По данным СМИ, средняя зарплата в Бельгии до вычета налогов составляет 3,6 тысячи евро в месяц. Минимальная зарплата в Бельгии составляет около 1,6 тысячи евро, профсоюзы выступают за ее увеличение до 2,3 тысячи евро.
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