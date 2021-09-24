https://ria.ru/20210924/bayden-1751671573.html

Байден заявил, что сделает бустерную прививку от COVID-19

Байден заявил, что сделает бустерную прививку от COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021

Байден заявил, что сделает бустерную прививку от COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что намерен сделать бустерную прививку от коронавируса "как только сможет", и призвал американских граждан сделать то же самое. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:05

2021-09-24T17:05

2021-09-24T17:21

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен сделать бустерную прививку от коронавируса "как только сможет", и призвал американских граждан сделать то же самое."Я и сам сделаю бустерную прививку (от COVID-19). Тяжело признавать, что мне уже более 65 лет, но я это сделаю. Шутки в сторону. Я сделаю ее, хотя и не знаю точно, когда. Как только я смогу это сделать", - сказал Байден, обращаясь к нации. Трансляция велась на сайте Белого дома.Он призвал сограждан последовать его примеру."Мой посыл таков: если вы делали прививку вакциной Pfizer в январе, феврале, марте этого года, если вам больше 65 лет, идите и сделайте бустерную прививку. Если у вас есть обстоятельства медицинского характера, такие как сахарный диабет, или вы работаете на передовой в качестве врача, вы можете получить бустерную прививку уже сейчас", - указал глава государства.

https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html

сша

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19