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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/bayden-1751671573.html
Байден заявил, что сделает бустерную прививку от COVID-19
Байден заявил, что сделает бустерную прививку от COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021
Байден заявил, что сделает бустерную прививку от COVID-19
Президент США Джо Байден заявил, что намерен сделать бустерную прививку от коронавируса "как только сможет", и призвал американских граждан сделать то же самое. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:05
2021-09-24T17:21
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен сделать бустерную прививку от коронавируса "как только сможет", и призвал американских граждан сделать то же самое."Я и сам сделаю бустерную прививку (от COVID-19). Тяжело признавать, что мне уже более 65 лет, но я это сделаю. Шутки в сторону. Я сделаю ее, хотя и не знаю точно, когда. Как только я смогу это сделать", - сказал Байден, обращаясь к нации. Трансляция велась на сайте Белого дома.Он призвал сограждан последовать его примеру."Мой посыл таков: если вы делали прививку вакциной Pfizer в январе, феврале, марте этого года, если вам больше 65 лет, идите и сделайте бустерную прививку. Если у вас есть обстоятельства медицинского характера, такие как сахарный диабет, или вы работаете на передовой в качестве врача, вы можете получить бустерную прививку уже сейчас", - указал глава государства.
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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
17:05 24.09.2021 (обновлено: 17:21 24.09.2021)
 
Байден заявил, что сделает бустерную прививку от COVID-19

Байден пообещал сделать бустерную прививку от COVID-19 "как только сможет"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен сделать бустерную прививку от коронавируса "как только сможет", и призвал американских граждан сделать то же самое.
"Я и сам сделаю бустерную прививку (от COVID-19). Тяжело признавать, что мне уже более 65 лет, но я это сделаю. Шутки в сторону. Я сделаю ее, хотя и не знаю точно, когда. Как только я смогу это сделать", - сказал Байден, обращаясь к нации. Трансляция велась на сайте Белого дома.
Он призвал сограждан последовать его примеру.
"Мой посыл таков: если вы делали прививку вакциной Pfizer в январе, феврале, марте этого года, если вам больше 65 лет, идите и сделайте бустерную прививку. Если у вас есть обстоятельства медицинского характера, такие как сахарный диабет, или вы работаете на передовой в качестве врача, вы можете получить бустерную прививку уже сейчас", - указал глава государства.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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