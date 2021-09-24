https://ria.ru/20210924/ballonchik-1751688470.html

В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газа

В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газа - РИА Новости, 24.09.2021

В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газа

Четыре школьника в Иркутской области доставлены в больницу для осмотра после распыления газового баллончика, угрозы их жизни нет, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:17

2021-09-24T18:17

2021-09-24T19:25

происшествия

школа

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре школьника в Иркутской области доставлены в больницу для осмотра после распыления газового баллончика, угрозы их жизни нет, возбуждено дело, сообщает пресс-служба СК РФ."По версии следствия, 24 сентября несколько учащихся 8 класса школы 2 в селе Хомутово, находясь в одном из кабинетов, почувствовали жжение в носу и горле, а также у них появилась слезоточивость, в результате распыления газового баллончика. Четверо школьников были доставлены в больницу для осмотра врачами", - говорится в сообщении.Отмечается, что жизни и здоровью школьников ничто не угрожает."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20210924/ufa-1751639529.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, школа, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)