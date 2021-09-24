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В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газа
В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газа - РИА Новости, 24.09.2021
В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газа
Четыре школьника в Иркутской области доставлены в больницу для осмотра после распыления газового баллончика, угрозы их жизни нет, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:17
2021-09-24T19:25
происшествия
школа
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре школьника в Иркутской области доставлены в больницу для осмотра после распыления газового баллончика, угрозы их жизни нет, возбуждено дело, сообщает пресс-служба СК РФ."По версии следствия, 24 сентября несколько учащихся 8 класса школы 2 в селе Хомутово, находясь в одном из кабинетов, почувствовали жжение в носу и горле, а также у них появилась слезоточивость, в результате распыления газового баллончика. Четверо школьников были доставлены в больницу для осмотра врачами", - говорится в сообщении.Отмечается, что жизни и здоровью школьников ничто не угрожает."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в СК.
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происшествия, школа, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
18:17 24.09.2021 (обновлено: 19:25 24.09.2021)
 
В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газа

В Иркутской области в больницу доставили школьников из-за распыления газового баллончика

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четыре школьника в Иркутской области доставлены в больницу для осмотра после распыления газового баллончика, угрозы их жизни нет, возбуждено дело, сообщает пресс-служба СК РФ.
"По версии следствия, 24 сентября несколько учащихся 8 класса школы 2 в селе Хомутово, находясь в одном из кабинетов, почувствовали жжение в носу и горле, а также у них появилась слезоточивость, в результате распыления газового баллончика. Четверо школьников были доставлены в больницу для осмотра врачами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жизни и здоровью школьников ничто не угрожает.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в СК.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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