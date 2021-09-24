https://ria.ru/20210924/avianosets-1751572546.html
В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ
В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ - РИА Новости, 24.09.2021
В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ
На строительство будущего авианосца для ВМФ России уйдет восемь лет при готовой документации, весь проект может быть реализован лет за десять, заявил в интервью РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:21
2021-09-24T10:21
2021-09-24T11:12
безопасность
вмф рф
объединенная судостроительная корпорация
алексей рахманов
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сафронов Сергей. На строительство будущего авианосца для ВМФ России уйдет восемь лет при готовой документации, весь проект может быть реализован лет за десять, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов."Но корпуса еще полдела, надо еще иметь документацию, а на ее разработку уйдет некоторое время. Думаю, лет за восемь управимся [с учетом документации]", - сказал Рахманов.По его словам, реализация всего проекта займет "лет десять"."Скорее всего [лет десять]. Возьмите американцев: они строят свои авианосцы десять лет, причем у них они серийные. Все-таки авианосец - это апофеоз судостроительной мысли, целая армия на воде", - сказал Рахманов.В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который проходит плановый ремонт и модернизацию.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html
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РИА Новости
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безопасность, вмф рф, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
10:21 24.09.2021 (обновлено: 11:12 24.09.2021)
В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ
Гендиректор ОСК Рахманов: на строительство авианосца уйдет от восьми до десяти лет