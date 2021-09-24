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В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ
В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ - РИА Новости, 24.09.2021
В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ
На строительство будущего авианосца для ВМФ России уйдет восемь лет при готовой документации, весь проект может быть реализован лет за десять, заявил в интервью РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:21
2021-09-24T11:12
безопасность
вмф рф
объединенная судостроительная корпорация
алексей рахманов
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сафронов Сергей. На строительство будущего авианосца для ВМФ России уйдет восемь лет при готовой документации, весь проект может быть реализован лет за десять, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов."Но корпуса еще полдела, надо еще иметь документацию, а на ее разработку уйдет некоторое время. Думаю, лет за восемь управимся [с учетом документации]", - сказал Рахманов.По его словам, реализация всего проекта займет "лет десять"."Скорее всего [лет десять]. Возьмите американцев: они строят свои авианосцы десять лет, причем у них они серийные. Все-таки авианосец - это апофеоз судостроительной мысли, целая армия на воде", - сказал Рахманов.В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который проходит плановый ремонт и модернизацию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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безопасность, вмф рф, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
10:21 24.09.2021 (обновлено: 11:12 24.09.2021)
 
В ОСК оценили сроки строительства авианосца для ВМФ

Гендиректор ОСК Рахманов: на строительство авианосца уйдет от восьми до десяти лет

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов на причале судоремонтного завода в Мурманске - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сафронов Сергей. На строительство будущего авианосца для ВМФ России уйдет восемь лет при готовой документации, весь проект может быть реализован лет за десять, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Но корпуса еще полдела, надо еще иметь документацию, а на ее разработку уйдет некоторое время. Думаю, лет за восемь управимся [с учетом документации]", - сказал Рахманов.
По его словам, реализация всего проекта займет "лет десять".
"Скорее всего [лет десять]. Возьмите американцев: они строят свои авианосцы десять лет, причем у них они серийные. Все-таки авианосец - это апофеоз судостроительной мысли, целая армия на воде", - сказал Рахманов.
В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который проходит плановый ремонт и модернизацию.
Читайте полный текст интервью >>
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 21:02
В США рассказали, как готовят новый авианосец к войне с Россией
 
БезопасностьВМФ РФОбъединенная судостроительная корпорацияАлексей РахмановТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
 
 
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