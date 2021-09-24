https://ria.ru/20210924/avianosets-1751561951.html

ОСК передаст ВМФ "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, заявил разработчик

ОСК передаст ВМФ "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, заявил разработчик - РИА Новости, 24.09.2021

ОСК передаст ВМФ "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, заявил разработчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, если не вскроются другие дефекты,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:07

2021-09-24T09:07

2021-09-24T11:11

безопасность

вмф рф

североморск

мурманск

объединенная судостроительная корпорация

алексей рахманов

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, если не вскроются другие дефекты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Алексей Рахманов."У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема, в другом", - сказал Рахманов.По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех."На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось", - добавил глава ОСК.Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).Ранее с авианесущим крейсером произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы."Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Вдобавок подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210820/avianosets-1746613865.html

https://ria.ru/20210923/podlodki-1751395138.html

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мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, вмф рф, североморск, мурманск, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия, сергей сафронов (телеведущий)