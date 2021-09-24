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ОСК передаст ВМФ "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, заявил разработчик
ОСК передаст ВМФ "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, заявил разработчик - РИА Новости, 24.09.2021
ОСК передаст ВМФ "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, заявил разработчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, если не вскроются другие дефекты,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:07
2021-09-24T11:11
безопасность
вмф рф
североморск
мурманск
объединенная судостроительная корпорация
алексей рахманов
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, если не вскроются другие дефекты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Алексей Рахманов."У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема, в другом", - сказал Рахманов.По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех."На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось", - добавил глава ОСК.Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).Ранее с авианесущим крейсером произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы."Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Вдобавок подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210820/avianosets-1746613865.html
https://ria.ru/20210923/podlodki-1751395138.html
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безопасность, вмф рф, североморск, мурманск, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия, сергей сафронов (телеведущий)
09:07 24.09.2021 (обновлено: 11:11 24.09.2021)
 
ОСК передаст ВМФ "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, заявил разработчик

Глава ОСК Рахманов: корпорация передаст ВМФ авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2023 году

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов на причале судоремонтного завода в Мурманске - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2023 году, если не вскроются другие дефекты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.
"У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема, в другом", - сказал Рахманов.
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 19:23
Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник
По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех.
"На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось", - добавил глава ОСК.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).
Ранее с авианесущим крейсером произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
"Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.
Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Вдобавок подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.
Читайте полный текст интервью >>
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БезопасностьВМФ РФСевероморскМурманскОбъединенная судостроительная корпорацияАлексей РахмановТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"РоссияСергей Сафронов (телеведущий)
 
 
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