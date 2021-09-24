https://ria.ru/20210924/aukus-1751648696.html

Французский министр отказался от встречи с коллегой из Австралии

Французский министр отказался от встречи с коллегой из Австралии - РИА Новости, 24.09.2021

Французский министр отказался от встречи с коллегой из Австралии

Министр-делегат по вопросам внешней торговли и привлекательности при МИД Франции Франк Риестер отказался от встречи с австралийским коллегой в октябре на фоне... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:23

2021-09-24T15:23

2021-09-24T15:23

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мид франции‎

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ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Министр-делегат по вопросам внешней торговли и привлекательности при МИД Франции Франк Риестер отказался от встречи с австралийским коллегой в октябре на фоне ситуации с контрактом на подлодки."Мы не будем выполнять просьбу о проведении переговоров с австралийским министром", - сказал источник в окружении Риестера, которого цитирует агентство Рейтер.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Он заявлял, что Франция ждет пояснения как от Австралии, так и от США.Вместе с тем Париж не отказывается от контактов с Вашингтоном. Так, в среду президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили разрыв контракта по подлодкам. Лидеры договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и о встрече в Европе в конце октября. Также Макрон принял решение о том, что французский посол, ранее отозванный для консультаций в Париж, вернется на следующей неделе в Вашингтон.В четверг на полях Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча Ле Дриана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД Франции отметил, что выход из кризиса в отношениях между Парижем и Вашингтоном займет время и потребует действий.

https://ria.ru/20210922/aukus-1751323147.html

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париж

сша

вашингтон (город)

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в мире, париж, сша, вашингтон (город), оон, джо байден, мид франции‎, эммануэль макрон, франк риестер