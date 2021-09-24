https://ria.ru/20210924/aukus-1751637620.html

Российский посол в Лондоне оценил риски создания AUKUS

Российский посол в Лондоне оценил риски создания AUKUS - РИА Новости, 24.09.2021

Российский посол в Лондоне оценил риски создания AUKUS

Объединение AUKUS вряд ли станет региональным аналогом НАТО, но его создание несёт серьезные риски, считает посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:39

2021-09-24T14:39

2021-09-24T14:39

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объединение AUKUS вряд ли станет региональным аналогом НАТО, но его создание несёт серьезные риски, считает посол России в Лондоне Андрей Келин."Я не думаю, нет. Это совсем другое. Это англосаксонская задумка, другие члены вряд ли здесь будут приветствоваться", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, можно ли рассматривать создание AUKUS аналогом индо-тихоокеанского НАТО и ожидать присоединение других стран к нему.Как отметил посол России, Москва очень осторожно относится к созданию AUKUS, идет оценка партнерства в динамике."Есть много вопросов к этому делу. Но, с политической точки зрения, в общем-то можно сказать, что эта вещь имеет серьезный отрицательный политический заряд. Речь идет о том, что напряженность там (в регионе) может вырасти", - добавил российский посол в Лондоне.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.

https://ria.ru/20210922/aukus-1751323147.html

https://ria.ru/20210924/ukraina-1751624494.html

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в мире, сша, австралия, лондон, франция, великобритания, евросоюз, нато, андрей келин, россия, aukus