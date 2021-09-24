https://ria.ru/20210924/arest-1751706362.html

Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году

Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году - РИА Новости, 24.09.2021

Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году

Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:57

2021-09-24T19:57

2021-09-24T19:57

происшествия

пригородный район

республика ингушетия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

ПЯТИГОРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии."Седьмого ноября 1998 года в дневное время на западной окраине селения Майское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания злоумышленник вместе с тремя знакомыми под предлогом покупки автомашины сели в автомобиль БМВ, принадлежащий местному жителю, и по дороге, применив физическое насилие и огнестрельное оружие, попытались похитить потерпевшего с целью получения выкупа. Однако водитель оказал активное сопротивление и смог покинуть автомашину, после чего нападавшие скрылись", – говорится в сообщении.По данным СК, было возбуждено уголовное дело о похищении человека и разбое. Расследование установило причастность трех жителей Ингушетии. Один из них уже осужден на длительный срок, другим удалось скрыться – им заочно предъявлено обвинение, они в федеральном розыске, отмечает СК."Благодаря кропотливой работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального УФСБ, которая не прекращалась, несмотря на продолжительное время, прошедшее после совершения преступления, и предпринимаемые обвиняемыми попытки скрыться, один из разыскиваемых - 48-летний житель республики Ингушетия - был задержан и этапирован к месту проведения следственных действий. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20210924/ubiystvo-1751704393.html

https://ria.ru/20210907/zaderzhanie-1749012547.html

пригородный район

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пригородный район, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), россия