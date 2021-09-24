Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году
Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году
ПЯТИГОРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии.
"Седьмого ноября 1998 года в дневное время на западной окраине селения Майское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания злоумышленник вместе с тремя знакомыми под предлогом покупки автомашины сели в автомобиль БМВ, принадлежащий местному жителю, и по дороге, применив физическое насилие и огнестрельное оружие, попытались похитить потерпевшего с целью получения выкупа. Однако водитель оказал активное сопротивление и смог покинуть автомашину, после чего нападавшие скрылись", – говорится в сообщении.
По данным СК, было возбуждено уголовное дело о похищении человека и разбое. Расследование установило причастность трех жителей Ингушетии. Один из них уже осужден на длительный срок, другим удалось скрыться – им заочно предъявлено обвинение, они в федеральном розыске, отмечает СК.
"Благодаря кропотливой работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального УФСБ, которая не прекращалась, несмотря на продолжительное время, прошедшее после совершения преступления, и предпринимаемые обвиняемыми попытки скрыться, один из разыскиваемых - 48-летний житель республики Ингушетия - был задержан и этапирован к месту проведения следственных действий. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - подчеркнули в СК.
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