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Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году
Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году - РИА Новости, 24.09.2021
Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году
Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:57
2021-09-24T19:57
происшествия
пригородный район
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЯТИГОРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии."Седьмого ноября 1998 года в дневное время на западной окраине селения Майское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания злоумышленник вместе с тремя знакомыми под предлогом покупки автомашины сели в автомобиль БМВ, принадлежащий местному жителю, и по дороге, применив физическое насилие и огнестрельное оружие, попытались похитить потерпевшего с целью получения выкупа. Однако водитель оказал активное сопротивление и смог покинуть автомашину, после чего нападавшие скрылись", – говорится в сообщении.По данным СК, было возбуждено уголовное дело о похищении человека и разбое. Расследование установило причастность трех жителей Ингушетии. Один из них уже осужден на длительный срок, другим удалось скрыться – им заочно предъявлено обвинение, они в федеральном розыске, отмечает СК."Благодаря кропотливой работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального УФСБ, которая не прекращалась, несмотря на продолжительное время, прошедшее после совершения преступления, и предпринимаемые обвиняемыми попытки скрыться, один из разыскиваемых - 48-летний житель республики Ингушетия - был задержан и этапирован к месту проведения следственных действий. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20210924/ubiystvo-1751704393.html
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пригородный район
республика ингушетия
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происшествия, пригородный район, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:57 24.09.2021
 
Жителя Ингушетии арестовали по делу о похищении человека в 1998 году

Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПЯТИГОРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд арестовал жителя Ингушетии, обвиняемого по делу о похищении человека в 1998 году, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии.
"Седьмого ноября 1998 года в дневное время на западной окраине селения Майское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания злоумышленник вместе с тремя знакомыми под предлогом покупки автомашины сели в автомобиль БМВ, принадлежащий местному жителю, и по дороге, применив физическое насилие и огнестрельное оружие, попытались похитить потерпевшего с целью получения выкупа. Однако водитель оказал активное сопротивление и смог покинуть автомашину, после чего нападавшие скрылись", – говорится в сообщении.
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По данным СК, было возбуждено уголовное дело о похищении человека и разбое. Расследование установило причастность трех жителей Ингушетии. Один из них уже осужден на длительный срок, другим удалось скрыться – им заочно предъявлено обвинение, они в федеральном розыске, отмечает СК.
"Благодаря кропотливой работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального УФСБ, которая не прекращалась, несмотря на продолжительное время, прошедшее после совершения преступления, и предпринимаемые обвиняемыми попытки скрыться, один из разыскиваемых - 48-летний житель республики Ингушетия - был задержан и этапирован к месту проведения следственных действий. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - подчеркнули в СК.
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