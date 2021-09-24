https://ria.ru/20210924/arest-1751686849.html
В "Новатэке" отреагировали на арест в США топ-менеджера компании
В "Новатэке" отреагировали на арест в США топ-менеджера компании - РИА Новости, 24.09.2021
В "Новатэке" отреагировали на арест в США топ-менеджера компании
"Новатэк" следит за развитием ситуации вокруг ареста в США заместителя председателя правления компании Марка Джитвэя, к процессу по данному делу отношения не... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:12
2021-09-24T18:12
2021-09-24T18:47
сша
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Новатэк" следит за развитием ситуации вокруг ареста в США заместителя председателя правления компании Марка Джитвэя, к процессу по данному делу отношения не имеет, но будет оказывать всю необходимую поддержку своему топ-менеджеру, заявила компания."Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время М. Джитвэй находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов. Компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства. "Новатэк" следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку", - говорится в заявлении "Новатэка"."Ситуация никоим образом не затрагивает операционную и финансовую деятельность "Новатэка", - говорится в заявлении компании.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
https://ria.ru/20210924/vina-1751689359.html
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сша, новатэк, в мире, министерство юстиции сша, марк джетвей, россия
18:12 24.09.2021 (обновлено: 18:47 24.09.2021)
В "Новатэке" отреагировали на арест в США топ-менеджера компании
"Новатэк": компания следит за развитием ситуации вокруг ареста в США топ-менеджера Джитвэя
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
"Новатэк
" следит за развитием ситуации вокруг ареста в США
заместителя председателя правления компании Марка Джитвэя, к процессу по данному делу отношения не имеет, но будет оказывать всю необходимую поддержку своему топ-менеджеру, заявила компания.
"Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время М. Джитвэй находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов. Компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства. "Новатэк" следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку", - говорится в заявлении "Новатэка".
"Ситуация никоим образом не затрагивает операционную и финансовую деятельность "Новатэка", - говорится в заявлении компании.
"М.Джитвэй долгие годы является основным представителем компании перед профессиональным и инвестиционным сообществом, внося неоценимый вклад в деятельность "Новатэка". В 2014 году М.Джитвэй ушел из совета директоров "Новатэка", покинул должность главного финансового директора компании и, согласно внутреннему приказу "Новатэка", в дальнейшем не принимал участия в финансовой деятельности компании, включая привлечение финансирования", - уточняется в сообщении.
Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.