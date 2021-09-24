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Суд в США выдал ордер на арест топ-менеджера "Новатэка"
Суд в США выдал ордер на арест топ-менеджера "Новатэка" - РИА Новости, 24.09.2021
Суд в США выдал ордер на арест топ-менеджера "Новатэка"
В штате Флорида выдали ордер на арест зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:53
2021-09-24T18:42
сша
новатэк
в мире
флорида
россия
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. В штате Флорида выдали ордер на арест зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя.Его приказано доставить в магистратский суд Соединенных Штатов без неоправданных задержек. Документ сопровождает приписка о том, что по состоянию на 23 сентября он уже был взят под стражу.Минюст США ранее сообщил об аресте финансового директора "Новатэка" по обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Ведомство утверждает, что он сделал свою супругу-россиянку бенефициаром и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет — за каждый случай уклонения от налогов, непредоставления данных в финансовый отдел международного банка или ложного заявления, три года — за помощь в подготовке заявления на возврат налогов и по году — за каждое умышленное непредоставления налоговой декларации.Пресс-служба "Новатэка" сообщила, что они не получали никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера и что его арест не скажется на деятельности компании.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле интересуются судьбой Джитвэя, поскольку он — гражданин России, но из-за его американского подданства не могут вмешиваться в дело.
https://ria.ru/20210924/arest-1751604220.html
https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html
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сша, новатэк, в мире, флорида, россия
17:53 24.09.2021 (обновлено: 18:42 24.09.2021)
 
Суд в США выдал ордер на арест топ-менеджера "Новатэка"

Суд в штате Флорида выдал ордер на арест топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя

© REUTERS / Sergei Karpukhin/File PhotoМарк Джитвэй
Марк Джитвэй - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. В штате Флорида выдали ордер на арест зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя.
Его приказано доставить в магистратский суд Соединенных Штатов без неоправданных задержек. Документ сопровождает приписка о том, что по состоянию на 23 сентября он уже был взят под стражу.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:35
В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка"
Минюст США ранее сообщил об аресте финансового директора "Новатэка" по обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Ведомство утверждает, что он сделал свою супругу-россиянку бенефициаром и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет — за каждый случай уклонения от налогов, непредоставления данных в финансовый отдел международного банка или ложного заявления, три года — за помощь в подготовке заявления на возврат налогов и по году — за каждое умышленное непредоставления налоговой декларации.
Пресс-служба "Новатэка" сообщила, что они не получали никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера и что его арест не скажется на деятельности компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле интересуются судьбой Джитвэя, поскольку он — гражданин России, но из-за его американского подданства не могут вмешиваться в дело.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев на брифинге в пресс-центре МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 10:00
Григорий Лукьянцев: США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
 
СШАНоватэкВ миреФлоридаРоссия
 
 
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