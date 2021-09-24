https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма - РИА Новости, 24.09.2021
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма
Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:21
2021-09-24T16:21
2021-09-24T18:35
симферополь
происшествия
республика крым
евгений кабанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751691957_0:26:2151:1235_1920x0_80_0_0_e43e4d54019862329046ce149c32f903.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.По версии следствия, обвиняемый, вместе с бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым, а также генеральным директором компании "Мастер-ЮГ" Романом Журавлевым, украл эти деньги из бюджета.Его обвиняют в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю. Бывший вице-премьер вину не признал.Храмова арестовали на два месяца. Защита это решение обжалует.В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.Кабанова назначили на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.До него ФЦП курировал предыдущий замглавы правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.В свою очередь, его предшественником был Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет колонии за взяточничество.
https://ria.ru/20210924/arest-1751605068.html
https://ria.ru/20210923/arest-1751501668.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751691957_97:0:1854:1318_1920x0_80_0_0_191a1b8d5bb4d430d6ee3dfb7f3dac78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, происшествия, республика крым, евгений кабанов
16:21 24.09.2021 (обновлено: 18:35 24.09.2021)
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма Кабанова, курировавшего ФЦП развития региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
По версии следствия, обвиняемый, вместе с бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым, а также генеральным директором компании "Мастер-ЮГ" Романом Журавлевым, украл эти деньги из бюджета.
"Избрать Кабанову Евгению Константиновичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 22 ноября", — сказал судья Денис Диденко.
Его обвиняют в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю. Бывший вице-премьер вину не признал.
Храмова арестовали на два месяца. Защита это решение обжалует.
В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.
Кабанова назначили на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
До него ФЦП курировал предыдущий замглавы правительства региона Виталий Нахлупин
, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.
В свою очередь, его предшественником был Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет колонии за взяточничество.