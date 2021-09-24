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Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма - РИА Новости, 24.09.2021
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма
Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:21
2021-09-24T18:35
симферополь
происшествия
республика крым
евгений кабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.По версии следствия, обвиняемый, вместе с бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым, а также генеральным директором компании "Мастер-ЮГ" Романом Журавлевым, украл эти деньги из бюджета.Его обвиняют в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю. Бывший вице-премьер вину не признал.Храмова арестовали на два месяца. Защита это решение обжалует.В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.Кабанова назначили на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.До него ФЦП курировал предыдущий замглавы правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.В свою очередь, его предшественником был Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет колонии за взяточничество.
https://ria.ru/20210924/arest-1751605068.html
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симферополь, происшествия, республика крым, евгений кабанов
16:21 24.09.2021 (обновлено: 18:35 24.09.2021)
 
Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма

Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма Кабанова, курировавшего ФЦП развития региона

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЕвгений Кабанов
Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Евгений Кабанов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
По версии следствия, обвиняемый, вместе с бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым, а также генеральным директором компании "Мастер-ЮГ" Романом Журавлевым, украл эти деньги из бюджета.
Экс-вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:38
Обвинение настаивает на аресте экс-вице-премьера Крыма Кабанова

"Избрать Кабанову Евгению Константиновичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 22 ноября", — сказал судья Денис Диденко.

Его обвиняют в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю. Бывший вице-премьер вину не признал.
Храмова арестовали на два месяца. Защита это решение обжалует.
В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.
Кабанова назначили на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
До него ФЦП курировал предыдущий замглавы правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.
В свою очередь, его предшественником был Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет колонии за взяточничество.
Алексей Меркушкин - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:23
Суд продлил арест сыну экс-главы Мордовии
 
СимферопольПроисшествияРеспублика КрымЕвгений Кабанов
 
 
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