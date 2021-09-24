https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html

Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма

Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма - РИА Новости, 24.09.2021

Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма

Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:21

2021-09-24T16:21

2021-09-24T18:35

симферополь

происшествия

республика крым

евгений кабанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.По версии следствия, обвиняемый, вместе с бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым, а также генеральным директором компании "Мастер-ЮГ" Романом Журавлевым, украл эти деньги из бюджета.Его обвиняют в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю. Бывший вице-премьер вину не признал.Храмова арестовали на два месяца. Защита это решение обжалует.В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.Кабанова назначили на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.До него ФЦП курировал предыдущий замглавы правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.В свою очередь, его предшественником был Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20210924/arest-1751605068.html

https://ria.ru/20210923/arest-1751501668.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия, республика крым, евгений кабанов