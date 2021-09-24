12:38 24.09.2021 (обновлено: 15:51 24.09.2021)
Обвинение настаивает на аресте экс-вице-премьера Крыма Кабанова
Обвинение настаивает на аресте экс-вице-премьера Крыма Евгения Кабанова
© Фото : официальный портал Республики Крым/Anton_VolkЭкс-вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гособвинение настаивает на аресте бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, защита хочет домашний арест, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Позднее источник в совмине региона сообщил, что Кабанов задержан.
"Гособвинение, учитывая серьезные обвинения, настаивает на аресте, защита, в свою очередь, пытается выйти на более мягкую меру - домашний арест", - сказал источник.
Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
Михаил Храмов возглавил министерство в декабре 2018 года, до этого четыре года работал на различных должностях в правительстве Севастополя.