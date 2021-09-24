https://ria.ru/20210924/arest-1751605068.html

Обвинение настаивает на аресте экс-вице-премьера Крыма Кабанова

Обвинение настаивает на аресте экс-вице-премьера Крыма Кабанова - РИА Новости, 24.09.2021

Обвинение настаивает на аресте экс-вице-премьера Крыма Кабанова

Гособвинение настаивает на аресте бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, защита хочет домашний арест, сообщил... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:38

2021-09-24T12:38

2021-09-24T15:51

происшествия

республика крым

евгений кабанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603310585_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7b32c6803b801031e9fd24ea18540084.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гособвинение настаивает на аресте бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, защита хочет домашний арест, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Позднее источник в совмине региона сообщил, что Кабанов задержан.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.Михаил Храмов возглавил министерство в декабре 2018 года, до этого четыре года работал на различных должностях в правительстве Севастополя.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, евгений кабанов