https://ria.ru/20210924/arest-1751604220.html

В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка"

В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка" - РИА Новости, 24.09.2021

В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка"

В Кремле считают важным, чтобы права арестованного в США топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя были обеспечены, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:35

2021-09-24T12:35

2021-09-24T14:03

сша

россия

дмитрий песков

новатэк

министерство юстиции сша

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле считают важным, чтобы права арестованного в США топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя были обеспечены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела. И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие", – сказал Песков."Но с другой стороны, также он является и гражданином США, несет в плане налогов определенные обязательства, и в данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что не получал никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно своего топ-менеджера, и что его арест не скажется на деятельности компании.

https://ria.ru/20210924/novatek-1751584209.html

https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html

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сша, россия, дмитрий песков, новатэк, министерство юстиции сша