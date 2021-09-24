Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/arest-1751604220.html
В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка"
В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка" - РИА Новости, 24.09.2021
В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка"
В Кремле считают важным, чтобы права арестованного в США топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя были обеспечены, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:35
2021-09-24T14:03
сша
россия
дмитрий песков
новатэк
министерство юстиции сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_da1b41137f4cfa195744b03018e4ce01.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле считают важным, чтобы права арестованного в США топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя были обеспечены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела. И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие", – сказал Песков."Но с другой стороны, также он является и гражданином США, несет в плане налогов определенные обязательства, и в данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что не получал никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно своего топ-менеджера, и что его арест не скажется на деятельности компании.
https://ria.ru/20210924/novatek-1751584209.html
https://ria.ru/20210830/lukyantsev-1747425480.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_684075c85c3af605771f4dfb370c7886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, дмитрий песков, новатэк, министерство юстиции сша
12:35 24.09.2021 (обновлено: 14:03 24.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали арест в США топ-менеджера "Новатэка"

Песков: права арестованного в США топ-менеджера "Новатэка" Джитвэя должны быть обеспечены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле считают важным, чтобы права арестованного в США топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя были обеспечены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела. И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие", – сказал Песков.
Марк Джитвэй - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:20
"Новатэк" не получал запросов от США по задержанию Джитвэя
"Но с другой стороны, также он является и гражданином США, несет в плане налогов определенные обязательства, и в данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
На уточняющий вопрос о будущем жены Джитвэя, имеющей российское гражданство, Песков ответил: "Для нас главное, чтобы все законные права граждан РФ были обеспечены. Это – абсолютный приоритет. Они должны иметь законные права на юридическую защиту".
Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что не получал никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно своего топ-менеджера, и что его арест не скажется на деятельности компании.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев на брифинге в пресс-центре МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 10:00
Григорий Лукьянцев: США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
 
СШАРоссияДмитрий ПесковНоватэкМинистерство юстиции США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния