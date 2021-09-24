https://ria.ru/20210924/apple-1751646217.html

Apple раскритиковала предложение ЕК по единому стандарту для зарядок

Apple раскритиковала предложение ЕК по единому стандарту для зарядок - РИА Новости, 24.09.2021

Apple раскритиковала предложение ЕК по единому стандарту для зарядок

Компания Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C нанесет вред... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:14

2021-09-24T15:14

2021-09-24T15:14

технологии

европа

apple

еврокомиссия

европарламент

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Компания Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C нанесет вред пользователям как в Европе, так и в других странах, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.Ранее ЕК сообщила о своем предложении ввести в ЕС единый стандарт зарядки телефонов USB-C, а также разделить продажу зарядок и самих устройств. Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования страны ЕС получат два года на внедрение новых правил на своей территории."Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие нормы, которые требуют использования только одного типа разъема, подавляют инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и по всему миру. Мы ожидаем дальнейшего взаимодействия с причастными сторонами, чтобы помочь найти решение, которое защитит интересы потребителей, а также способность отрасли внедрять новшества и предлагать пользователям новые впечатляющие технологии", - приводит телеканал заявление представителя Apple.Предложение ЕК направлено на то, чтобы облегчить потребителям возможность зарядить разные устройства одним устройством, а также сократить количество выброшенных зарядок.При этом оно может стать проблемным для Apple, так как компания продолжает использовать зарядные устройства с разъемом типа Lightning, которые подходят только для их техники.

https://ria.ru/20210922/apple-1751255412.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, европа, apple, еврокомиссия, европарламент