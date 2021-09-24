Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/apple-1751646217.html
Apple раскритиковала предложение ЕК по единому стандарту для зарядок
Apple раскритиковала предложение ЕК по единому стандарту для зарядок - РИА Новости, 24.09.2021
Apple раскритиковала предложение ЕК по единому стандарту для зарядок
Компания Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C нанесет вред... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:14
2021-09-24T15:14
технологии
европа
apple
еврокомиссия
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/72927/51/729275120_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_65c6049b99d3239c619dac5a13b5e365.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Компания Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C нанесет вред пользователям как в Европе, так и в других странах, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.Ранее ЕК сообщила о своем предложении ввести в ЕС единый стандарт зарядки телефонов USB-C, а также разделить продажу зарядок и самих устройств. Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования страны ЕС получат два года на внедрение новых правил на своей территории."Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие нормы, которые требуют использования только одного типа разъема, подавляют инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и по всему миру. Мы ожидаем дальнейшего взаимодействия с причастными сторонами, чтобы помочь найти решение, которое защитит интересы потребителей, а также способность отрасли внедрять новшества и предлагать пользователям новые впечатляющие технологии", - приводит телеканал заявление представителя Apple.Предложение ЕК направлено на то, чтобы облегчить потребителям возможность зарядить разные устройства одним устройством, а также сократить количество выброшенных зарядок.При этом оно может стать проблемным для Apple, так как компания продолжает использовать зарядные устройства с разъемом типа Lightning, которые подходят только для их техники.
https://ria.ru/20210922/apple-1751255412.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/72927/51/729275120_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_0aca7497bd33378300000b19003bdc43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, европа, apple, еврокомиссия, европарламент
15:14 24.09.2021
 
Apple раскритиковала предложение ЕК по единому стандарту для зарядок

Apple: предложение ЕК по единому стандарту для зарядок навредит пользователям

© Фото : VeisterUSB-кабель, предположительно для нового поколения смартфонов Apple iPhone
USB-кабель, предположительно для нового поколения смартфонов Apple iPhone - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Veister
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Компания Apple считает, что предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C нанесет вред пользователям как в Европе, так и в других странах, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.
Ранее ЕК сообщила о своем предложении ввести в ЕС единый стандарт зарядки телефонов USB-C, а также разделить продажу зарядок и самих устройств. Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования страны ЕС получат два года на внедрение новых правил на своей территории.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие нормы, которые требуют использования только одного типа разъема, подавляют инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и по всему миру. Мы ожидаем дальнейшего взаимодействия с причастными сторонами, чтобы помочь найти решение, которое защитит интересы потребителей, а также способность отрасли внедрять новшества и предлагать пользователям новые впечатляющие технологии", - приводит телеканал заявление представителя Apple.
Предложение ЕК направлено на то, чтобы облегчить потребителям возможность зарядить разные устройства одним устройством, а также сократить количество выброшенных зарядок.
При этом оно может стать проблемным для Apple, так как компания продолжает использовать зарядные устройства с разъемом типа Lightning, которые подходят только для их техники.
Новые IPhone 13 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 11:05Наука
В Европе представят закон против Apple
 
ТехнологииЕвропаAppleЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния