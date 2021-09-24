https://ria.ru/20210924/antitela-1751500608.html

ВОЗ рекомендовала пациентам с COVID-19 из группы риска лечение антителами

ВОЗ рекомендовала пациентам с COVID-19 из группы риска лечение антителами - РИА Новости, 24.09.2021

ВОЗ рекомендовала пациентам с COVID-19 из группы риска лечение антителами

Международная группа экспертов ВОЗ рекомендовала для двух конкретных групп пациентов с COVID-19 лечение, сочетающее использование двух моноклональных антител —... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:00

2021-09-24T02:00

2021-09-24T02:00

наука

воз

здоровье

биология

коронавирус covid-19

антитела

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Международная группа экспертов ВОЗ рекомендовала для двух конкретных групп пациентов с COVID-19 лечение, сочетающее использование двух моноклональных антител — казиривимаба и имдевимаба. Речь идет о пациентах, у которых высок риск госпитализации с тяжелой формой заболевания и тех, у кого не выработался собственный антительный ответ на коронавирусную инфекцию. Рекомендации опубликованы в журнале BMJ.Рекомендации основаны на данных трех испытаний, которые еще не прошли экспертную оценку, но показывают, что казиривимаб и имдевимаб, снижают риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у лиц с самым высоким риском тяжелого заболевания — непривитых, пожилых или пациентов с ослабленным иммунитетом.Результаты исследований показывают, что у тяжелобольных и критических пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, а также у серонегативных пациентов — у кого не установился собственный ответ антител — лечение этими антителами снижает смертность. Для всех других групп пациентов с COVID-19, по мнению авторов, такое лечение вряд ли будет значимым.Казиривимаб и имдевимаб представляют собой моноклональные антитела, которые при совместном использовании связываются со спайковым белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки.Эксперты ВОЗ признают, что из-за финансовых и ресурсных ограничений широкое применение моноклональных антител вряд ли возможно в странах с низким и средним уровнем доходов. Кроме того, чтобы применить такой подход, необходимо массово проводить быстрые серологические тесты, позволяющие выявить подходящих пациентов.Само лечение проводится внутривенно с использованием специального оборудования, а пациенты должны во время проведения процедуры находиться под наблюдением врачей на предмет аллергических реакций.Ученые также отмечают, что рекомендации касаются только известных на сегодняшний день штаммов корнавируса. Вполне возможно, что появление новых вариантов вируса SARS-CoV-2 могут снизить или свести на нет положительный эффект казиривимаба и имдевимаба.Однако, по словам авторов, "с учетом продемонстрированной пользы для пациентов, рекомендации должны послужить стимулом для задействования всех возможных механизмов для улучшения оказания помощи и сопутствующего тестирования в глобальном масштабе".Нынешняя публикация дополняет предыдущие рекомендации ВОЗ по использованию блокаторов рецепторов интерлейкина-6 и системных кортикостероидов для пациентов с тяжелым или критическим заболеванием COVID-19. В заключении говорится о том, что ВОЗ продолжает выступать против использования ивермектина и гидроксихлорохина при лечении COVID-19 независимо от тяжести заболевания.

https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751133569.html

https://ria.ru/20210915/privivka-1750175327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, здоровье, биология, коронавирус covid-19, антитела