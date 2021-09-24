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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/aniston-1751490286.html
Дженнифер Энистон пересказала самую смешную сплетню о себе
Дженнифер Энистон пересказала самую смешную сплетню о себе - РИА Новости, 24.09.2021
Дженнифер Энистон пересказала самую смешную сплетню о себе
Актриса Дженнифер Энистон в интервью Marie Claire Australia назвала самый смешной слух, который когда-либо слышала о себе. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:36
2021-09-24T01:47
культура
дженнифер энистон
шоу-бизнес
новости культуры
кино и сериалы
стиль жизни
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Актриса Дженнифер Энистон в интервью Marie Claire Australia назвала самый смешной слух, который когда-либо слышала о себе. В конце мая этого года на платформе HBO Max вышел спецэпизод "Друзей", в котором Энистон и ее коллега по шоу Дэвид Швиммер признались, что оба испытывали чувства друг к другу во время съемок знаменитого ситкома. Однако из этого ничего не вышло. Зато ряд СМИ сразу подхватили этот повод и вскоре написали, что Энистон и Швиммера связывают романтические отношения в реальной жизни. Только вот актриса о связи с актером ничего не знала. По ее словам, об этой новости ей впервые рассказали знакомые. Ранее Энистон действительно опровергла сплетни о романе со Швиммером. В беседе с Рэйчел Смит — журналисткой из ET актриса заявила, что относится к Дэвиду, как к брату. "А вся эта история лишь показывает, насколько сильно порой люди хотят, чтобы их фантазии оказывались реальностью", — добавила она.
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дженнифер энистон, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни
01:36 24.09.2021 (обновлено: 01:47 24.09.2021)
 
Дженнифер Энистон пересказала самую смешную сплетню о себе

Актриса Дженнифер Энистон, рассказала, какую сплетню о себе считает самой смешной

© AP Photo / Frazer Harrison Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
 Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Frazer Harrison
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Актриса Дженнифер Энистон в интервью Marie Claire Australia назвала самый смешной слух, который когда-либо слышала о себе.
В конце мая этого года на платформе HBO Max вышел спецэпизод "Друзей", в котором Энистон и ее коллега по шоу Дэвид Швиммер признались, что оба испытывали чувства друг к другу во время съемок знаменитого ситкома. Однако из этого ничего не вышло.
Зато ряд СМИ сразу подхватили этот повод и вскоре написали, что Энистон и Швиммера связывают романтические отношения в реальной жизни. Только вот актриса о связи с актером ничего не знала. По ее словам, об этой новости ей впервые рассказали знакомые.

"Это было действительно забавно, — вспоминала актриса. — Я получила пару сообщений, в которых говорилось: "Я думал, у тебя перерыв". Я никак не могла понять, что происходит, поэтому постоянно спрашивала: "О чем ты говоришь?" Потом я зашла в Интернет, чтобы узнать в чем дело. Увидев все я подумала: "Это самый смешной слух, о котором я никогда не слышала и который я в кротчайшие сроки развеяла".

Ранее Энистон действительно опровергла сплетни о романе со Швиммером.
В беседе с Рэйчел Смит — журналисткой из ET актриса заявила, что относится к Дэвиду, как к брату. "А вся эта история лишь показывает, насколько сильно порой люди хотят, чтобы их фантазии оказывались реальностью", — добавила она.
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