https://ria.ru/20210924/aniston-1751490286.html

Дженнифер Энистон пересказала самую смешную сплетню о себе

Дженнифер Энистон пересказала самую смешную сплетню о себе - РИА Новости, 24.09.2021

Дженнифер Энистон пересказала самую смешную сплетню о себе

Актриса Дженнифер Энистон в интервью Marie Claire Australia назвала самый смешной слух, который когда-либо слышала о себе. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T01:36

2021-09-24T01:36

2021-09-24T01:47

культура

дженнифер энистон

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новости культуры

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стиль жизни

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Актриса Дженнифер Энистон в интервью Marie Claire Australia назвала самый смешной слух, который когда-либо слышала о себе. В конце мая этого года на платформе HBO Max вышел спецэпизод "Друзей", в котором Энистон и ее коллега по шоу Дэвид Швиммер признались, что оба испытывали чувства друг к другу во время съемок знаменитого ситкома. Однако из этого ничего не вышло. Зато ряд СМИ сразу подхватили этот повод и вскоре написали, что Энистон и Швиммера связывают романтические отношения в реальной жизни. Только вот актриса о связи с актером ничего не знала. По ее словам, об этой новости ей впервые рассказали знакомые. Ранее Энистон действительно опровергла сплетни о романе со Швиммером. В беседе с Рэйчел Смит — журналисткой из ET актриса заявила, что относится к Дэвиду, как к брату. "А вся эта история лишь показывает, насколько сильно порой люди хотят, чтобы их фантазии оказывались реальностью", — добавила она.

https://ria.ru/20210806/aniston-1744526323.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер энистон, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни