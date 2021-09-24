https://ria.ru/20210924/amerika-1751478150.html

Ученые выяснили, когда и как появились первые люди в Америке

Ученые выяснили, когда и как появились первые люди в Америке - РИА Новости, 24.09.2021

Ученые выяснили, когда и как появились первые люди в Америке

Недавно обнаруженные отпечатки человеческих ног на дне древнего озера на юге США говорят о том, что люди уже населяли Северную Америку во время последнего... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:00

2021-09-24T10:00

2021-09-24T11:10

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сша

северная америка

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археология

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Недавно обнаруженные отпечатки человеческих ног на дне древнего озера на юге США говорят о том, что люди уже населяли Северную Америку во время последнего ледникового максимума, а не пришли из Азии после того, как ледники отступили, как считали ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.На сегодняшний день среди ученых нет единого мнения относительно времени появления первых людей на американском континенте. Традиционно считается, что древние люди пришли в Северную Америку из Азии, использовав Берингов перешеек — полоску суши, возникшую на месте современного Берингова пролива примерно 13 тысяч лет назад.Однако в последнее время появилось много новых фактов, доказывающих, что первые люди пришли в Америку намного раньше — в позднем плейстоцене, 25-20 тысяч лет назад, когда Евразию и Америку связывала область суши, известная как Берингия. Вполне вероятно, что древние люди для миграции из Азии могли использовать этот, более ранний коридор.Ученых смущал только один фактор — в то время Берингия была покрыта льдами, да и дальше, по пути на юг, чтобы добраться до теплых широт, первые американцы должны были преодолеть огромную территорию, находящуюся в зоне арктического климата.Сторонники гипотезы "раннего заселения" предполагают, что переселенцы для миграции на юг использовали незамерзающий коридор вдоль западного побережья Северной Америки. Однако и этот путь был перекрыт льдами во время Максимума последнего оледенения, имевшего место 26-19 тысяч лет назад. Значит, если и имело место раннее заселение, то оно произошло до наступления максимума оледенения.Теперь у сторонников такой гипотезы появились новые аргументы. На дне древнего озера в Национальным парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико американские и британские археологи во главе с Мэтью Беннетом (Matthew Bennet) из Института исследований ландшафтов и эволюции человека Борнмутского университета нашли большое количество окаменелых отпечатков человеческих ног, стратиграфически приуроченных к слоям отложений возрастом 23-21 тысяча лет."В отличие от культурных артефактов или других свидетельств человеческой деятельности, происхождение которых может быть неопределенным, следы имеют первичный контекст нахождения, фиксируются на отпечатанной поверхности и привязаны к конкретному моменту времени", — пишут авторы статьи.Большинство следов было оставлено подростками и детьми, следы взрослых людей встречаются гораздо реже.По мнению авторов, результаты не только предоставляют окончательные доказательства древности колонизации Нового Света, но и указывают на то, что древние люди достигли юга Северной Америки до того, как ледники Максимума последнего оледенения перекрыли путь миграции из Азии.

https://ria.ru/20210916/odezhda-1750382673.html

https://ria.ru/20210921/asteroid-1751109417.html

сша

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америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, северная америка, америка, земля - риа наука, биология, археология