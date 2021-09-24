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Наука
https://ria.ru/20210924/amerika-1751478150.html
Ученые выяснили, когда и как появились первые люди в Америке
Ученые выяснили, когда и как появились первые люди в Америке - РИА Новости, 24.09.2021
Ученые выяснили, когда и как появились первые люди в Америке
Недавно обнаруженные отпечатки человеческих ног на дне древнего озера на юге США говорят о том, что люди уже населяли Северную Америку во время последнего... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:00
2021-09-24T11:10
наука
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Недавно обнаруженные отпечатки человеческих ног на дне древнего озера на юге США говорят о том, что люди уже населяли Северную Америку во время последнего ледникового максимума, а не пришли из Азии после того, как ледники отступили, как считали ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.На сегодняшний день среди ученых нет единого мнения относительно времени появления первых людей на американском континенте. Традиционно считается, что древние люди пришли в Северную Америку из Азии, использовав Берингов перешеек — полоску суши, возникшую на месте современного Берингова пролива примерно 13 тысяч лет назад.Однако в последнее время появилось много новых фактов, доказывающих, что первые люди пришли в Америку намного раньше — в позднем плейстоцене, 25-20 тысяч лет назад, когда Евразию и Америку связывала область суши, известная как Берингия. Вполне вероятно, что древние люди для миграции из Азии могли использовать этот, более ранний коридор.Ученых смущал только один фактор — в то время Берингия была покрыта льдами, да и дальше, по пути на юг, чтобы добраться до теплых широт, первые американцы должны были преодолеть огромную территорию, находящуюся в зоне арктического климата.Сторонники гипотезы "раннего заселения" предполагают, что переселенцы для миграции на юг использовали незамерзающий коридор вдоль западного побережья Северной Америки. Однако и этот путь был перекрыт льдами во время Максимума последнего оледенения, имевшего место 26-19 тысяч лет назад. Значит, если и имело место раннее заселение, то оно произошло до наступления максимума оледенения.Теперь у сторонников такой гипотезы появились новые аргументы. На дне древнего озера в Национальным парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико американские и британские археологи во главе с Мэтью Беннетом (Matthew Bennet) из Института исследований ландшафтов и эволюции человека Борнмутского университета нашли большое количество окаменелых отпечатков человеческих ног, стратиграфически приуроченных к слоям отложений возрастом 23-21 тысяча лет."В отличие от культурных артефактов или других свидетельств человеческой деятельности, происхождение которых может быть неопределенным, следы имеют первичный контекст нахождения, фиксируются на отпечатанной поверхности и привязаны к конкретному моменту времени", — пишут авторы статьи.Большинство следов было оставлено подростками и детьми, следы взрослых людей встречаются гораздо реже.По мнению авторов, результаты не только предоставляют окончательные доказательства древности колонизации Нового Света, но и указывают на то, что древние люди достигли юга Северной Америки до того, как ледники Максимума последнего оледенения перекрыли путь миграции из Азии.
https://ria.ru/20210916/odezhda-1750382673.html
https://ria.ru/20210921/asteroid-1751109417.html
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сша, северная америка, америка, земля - риа наука, биология, археология
10:00 24.09.2021 (обновлено: 11:10 24.09.2021)
 

Ученые выяснили, когда и как появились первые люди в Америке

© Фото : National Park Service, USGS and Bournemouth UniversityОтпечатки человеческих ног возрастом 23-21 тысяч лет в Нью-Мексико, США
Отпечатки человеческих ног возрастом 23-21 тысяч лет в Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : National Park Service, USGS and Bournemouth University
Отпечатки человеческих ног возрастом 23-21 тысяч лет в Нью-Мексико, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Недавно обнаруженные отпечатки человеческих ног на дне древнего озера на юге США говорят о том, что люди уже населяли Северную Америку во время последнего ледникового максимума, а не пришли из Азии после того, как ледники отступили, как считали ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
На сегодняшний день среди ученых нет единого мнения относительно времени появления первых людей на американском континенте. Традиционно считается, что древние люди пришли в Северную Америку из Азии, использовав Берингов перешеек — полоску суши, возникшую на месте современного Берингова пролива примерно 13 тысяч лет назад.
Однако в последнее время появилось много новых фактов, доказывающих, что первые люди пришли в Америку намного раньше — в позднем плейстоцене, 25-20 тысяч лет назад, когда Евразию и Америку связывала область суши, известная как Берингия. Вполне вероятно, что древние люди для миграции из Азии могли использовать этот, более ранний коридор.
Ученых смущал только один фактор — в то время Берингия была покрыта льдами, да и дальше, по пути на юг, чтобы добраться до теплых широт, первые американцы должны были преодолеть огромную территорию, находящуюся в зоне арктического климата.
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Сторонники гипотезы "раннего заселения" предполагают, что переселенцы для миграции на юг использовали незамерзающий коридор вдоль западного побережья Северной Америки. Однако и этот путь был перекрыт льдами во время Максимума последнего оледенения, имевшего место 26-19 тысяч лет назад. Значит, если и имело место раннее заселение, то оно произошло до наступления максимума оледенения.
Теперь у сторонников такой гипотезы появились новые аргументы. На дне древнего озера в Национальным парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико американские и британские археологи во главе с Мэтью Беннетом (Matthew Bennet) из Института исследований ландшафтов и эволюции человека Борнмутского университета нашли большое количество окаменелых отпечатков человеческих ног, стратиграфически приуроченных к слоям отложений возрастом 23-21 тысяча лет.
"В отличие от культурных артефактов или других свидетельств человеческой деятельности, происхождение которых может быть неопределенным, следы имеют первичный контекст нахождения, фиксируются на отпечатанной поверхности и привязаны к конкретному моменту времени", — пишут авторы статьи.
Большинство следов было оставлено подростками и детьми, следы взрослых людей встречаются гораздо реже.
По мнению авторов, результаты не только предоставляют окончательные доказательства древности колонизации Нового Света, но и указывают на то, что древние люди достигли юга Северной Америки до того, как ледники Максимума последнего оледенения перекрыли путь миграции из Азии.
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