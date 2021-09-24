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МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО
МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО - РИА Новости, 24.09.2021
МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО
МИД Франции считает, что нужно оценить, как создание альянса Австралии, Великобритании и США в области обороны и безопасности AUKUS повлияет на сферу... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:39
2021-09-24T21:39
2021-09-24T21:39
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мид франции
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. МИД Франции считает, что нужно оценить, как создание альянса Австралии, Великобритании и США в области обороны и безопасности AUKUS повлияет на сферу нераспространения ядерного оружия, заявил представитель МИД Франции."Анонсированные 15 сентября рамки сотрудничества неизвестны. Потребуются уточнения для оценки его последствий, в частности, в области нераспространения", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в пятницу.Пятнадцатого сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Главы МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж ждет пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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в мире, париж, сша, великобритания, мид франции, жан-ив ле дриан
МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО
МИД Франции: необходимо оценить последствия создания AUKUS на нераспространение ЯО