https://ria.ru/20210924/alyans-1751721531.html

МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО

МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО - РИА Новости, 24.09.2021

МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО

МИД Франции считает, что нужно оценить, как создание альянса Австралии, Великобритании и США в области обороны и безопасности AUKUS повлияет на сферу... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:39

2021-09-24T21:39

2021-09-24T21:39

в мире

париж

сша

великобритания

мид франции‎

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. МИД Франции считает, что нужно оценить, как создание альянса Австралии, Великобритании и США в области обороны и безопасности AUKUS повлияет на сферу нераспространения ядерного оружия, заявил представитель МИД Франции."Анонсированные 15 сентября рамки сотрудничества неизвестны. Потребуются уточнения для оценки его последствий, в частности, в области нераспространения", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в пятницу.Пятнадцатого сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Главы МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж ждет пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210922/frantsiya-1751348115.html

париж

сша

великобритания

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в мире, париж, сша, великобритания, мид франции‎, жан-ив ле дриан