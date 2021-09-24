Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751640152.html
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации - РИА Новости, 24.09.2021
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов, находящихся в реанимации, в стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:55
2021-09-24T15:15
гибель альпинистов на эльбрусе
туризм
новости - туризм
эльбрус
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751564690_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ce3c74ec40e081d529dcb52b0db2445.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов, находящихся в реанимации, в стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Двое находятся в реанимационном отделении, оба в стабильном состоянии, в сознании", - сказал Калибатов в эфире телеканала "Россия 24".Как уточнил министр, у обоих есть признаки общего переохлаждения, обморожения лица, кистей рук. "У одного оскольчатый перелом кости перелом костей голени. Учитывая, что было повреждение магистральных сосудов и нарушение кровотока, после консультаций с федеральным центром была проведена операция. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал он.Причин для перевода в медицинские учреждения федерального центра нет, добавил глава минздрава республики.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751594343.html
эльбрус
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751564690_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6984c2a8ce27e11075c5392ad59ca404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель альпинистов на эльбрусе, новости - туризм, эльбрус, туризм, россия
14:55 24.09.2021 (обновлено: 15:15 24.09.2021)
 
Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации

Глава Минздрава КБР Калибатов: двое пострадавших на Эльбрусе находятся в реанимации

© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов, находящихся в реанимации, в стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе
Вчера, 09:25Туризм
Альпинист раскрыл подробности происшествия на Эльбрусе
"Двое находятся в реанимационном отделении, оба в стабильном состоянии, в сознании", - сказал Калибатов в эфире телеканала "Россия 24".
Как уточнил министр, у обоих есть признаки общего переохлаждения, обморожения лица, кистей рук. "У одного оскольчатый перелом кости перелом костей голени. Учитывая, что было повреждение магистральных сосудов и нарушение кровотока, после консультаций с федеральным центром была проведена операция. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал он.
Причин для перевода в медицинские учреждения федерального центра нет, добавил глава минздрава республики.
Палаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:29Туризм
Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия
 
ТуризмГибель альпинистов на ЭльбрусеНовости - ТуризмЭльбрусТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния