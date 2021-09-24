https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751640152.html

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации - РИА Новости, 24.09.2021

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов, находящихся в реанимации, в стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:55

2021-09-24T14:55

2021-09-24T15:15

гибель альпинистов на эльбрусе

туризм

новости - туризм

эльбрус

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751564690_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ce3c74ec40e081d529dcb52b0db2445.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов, находящихся в реанимации, в стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."Двое находятся в реанимационном отделении, оба в стабильном состоянии, в сознании", - сказал Калибатов в эфире телеканала "Россия 24".Как уточнил министр, у обоих есть признаки общего переохлаждения, обморожения лица, кистей рук. "У одного оскольчатый перелом кости перелом костей голени. Учитывая, что было повреждение магистральных сосудов и нарушение кровотока, после консультаций с федеральным центром была проведена операция. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал он.Причин для перевода в медицинские учреждения федерального центра нет, добавил глава минздрава республики.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751594343.html

эльбрус

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель альпинистов на эльбрусе, новости - туризм, эльбрус, туризм, россия