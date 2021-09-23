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Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких - РИА Новости, 23.09.2021
Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
Злоумышленники способны использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное, рассказали РИА Новости в компании по... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:05
2021-09-23T03:21
общество
мошенничество
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Злоумышленники способны использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. При этом мошенники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер близкого жертве человека.В компании уточнили, что телефонные атаки проводятся не только из России, но и из-за рубежа — для их реализации злоумышленники применяют специализированные приложения, доступные в интернете. Помимо массовых обзвонов, при которых мошенники используют заранее подготовленные списки номеров, существуют целевые атаки — когда подменяются контакты близких людей или конкретных организаций.В компании рассказали, что такая схема может быть использована и для специальных розыгрышей — пранков, когда злоумышленники шантажируют и провоцируют жертв, среди которых могут быть известные политики и звезды шоу-бизнеса. Если жертва поддается на уловки пранкеров, запись беседы могут выложить в публичный доступ.Эксперты Bi.Zone считают, что защитить владельцев телефонных номеров должны помочь поправки в закон "О связи" (126-ФЗ), обязывающие операторов блокировать звонки и SMS-сообщения из-за рубежа по подменным номерам.Кроме того, чтобы не попасть на удочку злоумышленников, специалисты рекомендуют сделать обратный звонок на входящий номер — эта процедура позволит прервать мошенничество."Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами, не паникуйте и не следуйте инструкциям, а для начала просто перезвоните этому человеку", — советует Окошкин.
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общество, мошенничество, россия
03:05 23.09.2021 (обновлено: 03:21 23.09.2021)
 
Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких

Эксперт Bi.Zone Окошкин: злоумышленники могут позвонить россиянам с номеров их близких

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Злоумышленники способны использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. При этом мошенники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер близкого жертве человека.

"Личные номера россиян находятся в использовании у злоумышленников в среднем 1-2 дня. В случае с организациями срок может составить до одной недели. За этот период с них могут провести множество мошеннических звонков, при этом владельцы номеров не заподозрят стороннее использование", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что телефонные атаки проводятся не только из России, но и из-за рубежа — для их реализации злоумышленники применяют специализированные приложения, доступные в интернете. Помимо массовых обзвонов, при которых мошенники используют заранее подготовленные списки номеров, существуют целевые атаки — когда подменяются контакты близких людей или конкретных организаций.

"Любой номер телефона может использоваться злоумышленниками для обмана близких жертве людей. Например, они могут попросить перевести деньги в долг или узнать чувствительную информацию... Многим людям даже не приходит в голову, что их могут обмануть подобным образом, когда на экране телефона высвечивается знакомый номер", — отметил директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин.

В компании рассказали, что такая схема может быть использована и для специальных розыгрышей — пранков, когда злоумышленники шантажируют и провоцируют жертв, среди которых могут быть известные политики и звезды шоу-бизнеса. Если жертва поддается на уловки пранкеров, запись беседы могут выложить в публичный доступ.
Эксперты Bi.Zone считают, что защитить владельцев телефонных номеров должны помочь поправки в закон "О связи" (126-ФЗ), обязывающие операторов блокировать звонки и SMS-сообщения из-за рубежа по подменным номерам.
Кроме того, чтобы не попасть на удочку злоумышленников, специалисты рекомендуют сделать обратный звонок на входящий номер — эта процедура позволит прервать мошенничество.
"Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами, не паникуйте и не следуйте инструкциям, а для начала просто перезвоните этому человеку", — советует Окошкин.
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