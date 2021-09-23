https://ria.ru/20210923/zvonok-1751394484.html

Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких

Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких - РИА Новости, 23.09.2021

Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких

Злоумышленники способны использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное, рассказали РИА Новости в компании по... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:05

2021-09-23T03:05

2021-09-23T03:21

общество

мошенничество

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Злоумышленники способны использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. При этом мошенники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер близкого жертве человека.В компании уточнили, что телефонные атаки проводятся не только из России, но и из-за рубежа — для их реализации злоумышленники применяют специализированные приложения, доступные в интернете. Помимо массовых обзвонов, при которых мошенники используют заранее подготовленные списки номеров, существуют целевые атаки — когда подменяются контакты близких людей или конкретных организаций.В компании рассказали, что такая схема может быть использована и для специальных розыгрышей — пранков, когда злоумышленники шантажируют и провоцируют жертв, среди которых могут быть известные политики и звезды шоу-бизнеса. Если жертва поддается на уловки пранкеров, запись беседы могут выложить в публичный доступ.Эксперты Bi.Zone считают, что защитить владельцев телефонных номеров должны помочь поправки в закон "О связи" (126-ФЗ), обязывающие операторов блокировать звонки и SMS-сообщения из-за рубежа по подменным номерам.Кроме того, чтобы не попасть на удочку злоумышленников, специалисты рекомендуют сделать обратный звонок на входящий номер — эта процедура позволит прервать мошенничество."Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами, не паникуйте и не следуйте инструкциям, а для начала просто перезвоните этому человеку", — советует Окошкин.

https://ria.ru/20210917/moshenniki-1750436445.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, мошенничество, россия