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В Минэнерго назвали регионы с проблемами в подготовке к зиме
В Минэнерго назвали регионы с проблемами в подготовке к зиме - РИА Новости, 23.09.2021
В Минэнерго назвали регионы с проблемами в подготовке к зиме
Проблемы с подготовкой объектов энергетики к осенне-зимнему периоду наблюдаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, сообщил журналистам министр энергетики РФ РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:51
2021-09-23T15:25
общество
дальний восток
северный кавказ
николай шульгинов
жкх
россия
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ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Проблемы с подготовкой объектов энергетики к осенне-зимнему периоду наблюдаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Проблемы есть на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе. Нам они известны, но нужно найти те решения, чтобы выполнить оперативные мероприятия, связанные с прохождением сложного периода в работе энергетики осеннее-зимнего периода", - ответил Шульгинов на вопрос, как проходит подготовка к зиме в регионах России.Он отметил, что оценка готовности регионов к будет дана к 5 ноября, после проведения совещаний во всех федеральных округах.
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дальний восток
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общество, дальний восток, северный кавказ, николай шульгинов, жкх, россия
14:51 23.09.2021 (обновлено: 15:25 23.09.2021)
 
В Минэнерго назвали регионы с проблемами в подготовке к зиме

Глава Минэнерго Шульгинов: проблема с подготовкой к зиме есть на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Проблемы с подготовкой объектов энергетики к осенне-зимнему периоду наблюдаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Проблемы есть на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе. Нам они известны, но нужно найти те решения, чтобы выполнить оперативные мероприятия, связанные с прохождением сложного периода в работе энергетики осеннее-зимнего периода", - ответил Шульгинов на вопрос, как проходит подготовка к зиме в регионах России.
Он отметил, что оценка готовности регионов к будет дана к 5 ноября, после проведения совещаний во всех федеральных округах.
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ОбществоДальний ВостокСеверный КавказНиколай ШульгиновЖКХРоссия
 
 
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